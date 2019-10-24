Турция обвинила Европарламент в защите курдов-террористов в Сирии

Анкара, 24 октября. Власти Турции назвали предсказуемой и необъективной реакцию Европарламента на операцию «Источник мира», направленную против курдов-террористов в Сирии.

Евродепутаты приняли резолюцию, призвав наказать Турцию санкциями, хотя операция, как утверждают в Анкаре, проводилась в соответствии с международным законодательством и уставом ООН.

«Мы полностью отвергаем позицию ЕП относительно операции «Источник мира». Нас не удивило такое решение от парламента, который постоянно принимает у себя террористов», — говорится в сообщении МИД республики.

Отметим, что террористами ведомство называет курдских политиков, которые проживают в Евросоюзе и имеют отношение к Рабочей партии Курдистана (организация считается террористической в Турции). Резолюцию Европарламента Анкара назвала ошибочной, предвзятой и «лишенной благоразумия».

Турецкие власти полагают, что евродепутаты оторваны от жизни и не следят за актуальной повесткой, поэтому не способны объективно оценивать ситуацию.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС ввести санкции против Турции за военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на то, что операция уже несколько дней как завершена.

Она была организована 9 октября и продлилась до 22 октября. Целью операции стала борьба с курдами-террористами и боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Кроме того, «Источник мира» предполагал создание зоны безопасности. 22 октября президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сохранение зоны безопасности и совместное ее патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.