Приставы взыщут с Навального 24 тысячи рублей за лживое «расследование»

Москва, 24 октября. Федеральная служба судебных приставов взыщет с блогера Алексея Навального 24 тысячи рублей по иску крымского агрохолдинга «Дружба народов». Об этом сообщается на сайте ФССП.

Навальный опубликовал в августе 2018 года статью «Картошечка Росгвардии» и видеосюжет «Кто из них объедает Росгвардию?». Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» обвинил агрохолдинг «Дружба народов» в поставке овощей и мяса для ведомства по завышенным ценам.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Дружбы народов» к Навальному о защите деловой репутации. Компания обвинила Навального в лживости «расследования». Навальный не смог подкрепить выводы ни одним документом.

При этом представители «Дружбы народов» в ходе разбирательства указали, что цены на все поставляемые по государственным контрактам продовольственные товары устанавливаются сторонами в строгом соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. Сам же метод определения стоимости определяется в Положении о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу.

Суд обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить из Интернета соответствующую статью и видеосюжет.

Пока Навальный пытался голословно обвинить агрохолдинг в завышении цен на капусту, лук и масло, следователям удалось выявить миллиардное мошенничество в ФБК. Сотрудники фонда с 2016 по 2018 год нелегально получали средства в иностранной валюте, через банкоматы вносили их на счета столичных банков, а далее переводили на счета ФБК. Басманный суд Москвы ранее наложил арест на счета ФБК в связи с уголовным делом об отмывании организацией Навального миллиарда рублей.

Более того, Навальный пытался скрыть зарубежные источники финансирования. Однако блогеру не удалось утаить иностранное финансирование от министерства юстиций РФ. Ранее Минюст внес ФБК в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента. Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).