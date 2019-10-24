Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать друг с другом

Москва, 24 октября. Диетолог Екатерина Иванникова назвала пять сочетаний продуктов, которые являются популярными, однако не приносят никакой пользы организму.

Иванникова перечислила самые популярные ошибки людей при сочетании продуктов. Она отметила, что даже два полезных продукта при взаимодействии могут нанести вред организму.

Первыми в списке диетолога следуют какао с молоком. Любимый всеми напиток, оказывается, не приносит никакой пользы. Специалист советует разбавлять какао-порошок кипятком. Дело в том, что в какао довольно много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение молочного кальция.

«Причем, если для относительно здоровых людей речь идет лишь об уменьшении пользы, — приводит слова эксперта KP.Ru, — то для некоторых больных есть риск заработать обострение заболевания».

Какао с молоком следует избегать людям с мочекаменной болезнью, так как этот напиток усиливает всасываемость оксалатов, предупредила она.

Вторым в черном списке оказалось сочетание из белого хлеба и варенья. Иванникова заметила, что в этом продукте слишком много быстрых углеводов, которые провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови. Постоянное употребление такого «бутерброда» может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирению или вызвать воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта.

Диетолог и против перекуса из отрубей с молоком. По ее словам, эти два продукта вычеркивают пользу каждого из них.

«В отрубях содержится фитиновая кислота, — объяснила свою позицию Иванникова. — Она связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения. В результате полезные минералы становятся недоступными для организма».

О сочетании «курица и печень» эксперт по здоровому питанию также советует забыть. Она пояснила, что цинк, содержащейся в курице, и витамин В9 из печени мешают друг другу усваиваться и затрудняют пищеварение.

Иванникова также запретила совмещать пиццу и газировку. Он отметила, что такое сочетание углеводов, белков и транс-жиров требует немало сил для переваривания, однако сахар из лимонада тормозит активность желудка. Человек рискует заработать вздутие живота. Кроме того, такая еда усиливает ложное чувство голода из-за высокого содержания рафинированных углеводов.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что куриный бульон полезен не для всех категорий граждан.