Рига, 24 октября. Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, и Риге стоит возобновить общение с Москвой. Об этом заявил бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс.

Рига как член Евросоюза наиболее активно выступала за введение санкций против России после воссоединения Крыма с РФ. Юрканс предположил, что встреча на высшем уровне между странами вряд ли возможна, пока президентом Латвии является Эгилс Левитс. Это значит, что Рига вряд ли последует примеру Таллина — президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина посетить балтийскую республику.

«Я считаю, что Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, его нужно возобновить», — призвал Юрканс, беседуя с РИА Новости.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с возвращением Крыма в состав России.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине местные власти провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.