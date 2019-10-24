Эксперты сулят Зеленскому новый Майдан

Украина выбрала Владимира Зеленского президентом, не приходя в сознание. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Падение рейтинга

Главе Украины Владимиру Зеленскому доверяет 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

На Украине весной прошли выборы президента, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе украинский Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива публиковал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к Зеленскому составлял 70%.

«Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (так называемая «антитеррористическая операция» на территории Донбасса, направленная против жителей юго-востока. — Прим. ФАН) (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%)», — говорится в тексте опроса.

«Не приходя в сознание»

Как отметил Максим Жаров, снижение рейтинга президента Украины было давно ожидаемо. Зеленский выиграл выборы у Петра Порошенко благодаря эффектной и эффективной телевизионной манипуляции с помощью сериала «Слуга народа», в главной роли в котором он сыграл.

«Можно сказать, в связи с этим сериалом Украина выбрала Зеленского президентом, не приходя в сознание. Поэтому совершенно естественно то, что после выборов завышенный с помощью сериала рейтинг Зеленского начинает снижаться. Два крупных, крайне резонансных в украинском обществе скандала — публикация стенограммы разговора Зеленского с Трампом и навязанная Зеленскому извне попытка сдвинуть с места переговоры с Донбассом с помощью «формулы Штайнмайера» — серьезно подорвали доверие украинцев к своему президенту», — пояснил Максим Жаров.

Эксперт напомнил, что Зеленский вынужден был выступать со специальным обращением к гражданам по поводу скандала вокруг «формулы Штайнмайера». Это обращение носило экстренный характер, а значит, падение рейтинга Зеленского может быть значительно больше, чем в официально опубликованных опросах украинских социологов.

По словам политолога и политтехнолога Наталии Елисеевой, украинский народ начинает осознавать, что они выбрали очередную фикцию. Обещания, которые громогласно были озвучены в ходе кампании, с реальностью ничего общего не имеют. Те же проблемы с финансовым положением народа, то же поднятие цен ЖКХ, та же угроза холодной зимы, так как газовый вопрос не решен до сих пор.

«Народ запутался. Вся та пропаганда, то, на чем держалась Украина, оказывается абсолютно бессмысленным и ни к чему не ведущим. Вроде хотели лучшей жизни, а избрали юмориста, который бессилен в решении насущных проблем. Более того, украинцев злит грядущая земельная реформа. Они понимают, что их продали. И Зеленский является лишь проводником политики извне. Итог закономерен. Рейтинги будут падать все дальше, вплоть до очередного Майдана», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины нет.