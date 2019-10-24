Россия поставит в Африку новую разработку вакцин от полиомиелита и вируса эбола

Сочи, 24 октября. Представители стран африканского континента на экономическом форуме Россия — Африка озвучили свои запросы на сотрудничество с Россией во многих сферах, в том числе в медицине. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала это взаимодействие одним из приоритетов России, учитывая «длительную историю и серьезные корни» сотрудничества с Африкой. По ее словам, в ближайшее время Россия будет готова поставить в страны Африки свои новые разработки вакцин от полиомиелита и вируса Эбола.

«В Африку поставляются российские вакцины, — рассказала Вероника Скворцова. — Сейчас нашими специалистами разработаны новые уникальные вакцины от полиомиелита, которые также могут быть поставлены на континент».

Что касается смертельного вируса Эбола, то в Гвинее уже две тысячи человек привиты российскими препаратами, заявила министр здравоохранения РФ.

«Результат во много раз превышает результаты аналогов, — сказала Скворцова. — Через 12 месяцев после прививки титр антител превышает 1500 при границе в 1000, в то время как другие вакцины дают кратковременную защиту и показывают титр 300 уже после трех месяцев. Кроме того, мы создали сухую вакцину, которую можно держать при температуре +4 градуса, а значит, ее легче транспортировать».

Также российские ученые разработали лечебный препарат от лихорадки Эбола, который останавливает течение болезни, добавила Скворцова. После завершения клинических исследований и регистрации его предложат африканским странам.