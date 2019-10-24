ФРГ предложила способ разрешения конфликта с курдами-террористами в Сирии

Брюссель, 24 октября. Идея министра обороны ФРГ о создании международной зоны безопасности на севере Сирии, свободной от действий курдов-террористов, может стать одним из элементов решения конфликтной ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Все страны НАТО поддерживают политическое, переговорное решение кризиса и немецкое предложение — это один из элементов такого решения», — отметил Столтенберг на встрече министров обороны Североатлантического альянса.

Положительным моментом является тот факт, что страны НАТО озвучивают новые предложения о создании долгосрочных политических решений, отметил генсек ООН.

«Конечно, есть много вызовов, есть много сложностей», — подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса сообщил, что НАТО не намерена проводить миротворческую операцию на севере Сирии ради спасения курдов-террористов.

В настоящее время курдские боевики из формирования «Демократических сил Сирии» отошли на 32 километра от границы двух стран в рамках выполнения сочинского меморандума, который подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября. В документе сообщается, что 23 октября на сирийскую сторону границы двух стран были введены силы военной полиции России, а также сирийские пограничники.

В течение двух недель Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира». Мероприятие было направлено на уничтожение курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России. — прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.