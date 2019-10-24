Рывок России в рейтинге Всемирного банка вызвал зависть «Би-Би-Си»

Стремительный рывок России в рейтинге Doing Business, составленном Всемирным банком, объясняется сразу несколькими важнейшими факторами, включая улучшение госуправления и налоговой системы, повышение финансовой дисциплины и борьбу с коррупцией.

Так профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей обнародованный рейтинг, в котором Россия заняла в 2019 году 28-е место, поднявшись за год на три позиции.

При этом эксперт особо уточнил, что при составлении подобных международных отчетов, включающих «данные по России», активно применяются манипуляции, и это надо всегда иметь в виду при их анализе.

«Дело в том, что ситуация, с точки зрения таких вот рейтингов, характеризуется очень высокой степенью спекулятивности, — подчеркнул Евстафьев. — Если вы обратите внимание, против нас все время используются всякого рода манипуляции, в том числе и в других рейтингах. Поэтому если бы здесь была возможность опустить нас даже ниже 120 места, нас бы туда опустили».

«Зубовный скрежет» западных СМИ

И все же первое, что бросается в глаза в рейтинге Всемирного банка, это колоссальный рывок, который в условиях жесточайших международных санкций совершила Россия с 2012 года. Тогда эксперты этой международной финансовой организации помещали нашу страну на 120-е место, между африканским Кабо-Верде и южноамериканской Коста-Рикой.

Тем смешнее выглядят потуги некоторых «экспертов» и западных СМИ, которые даже тут умудрились увидеть «замедление продвижения России» и изо всех сил пытаются объяснить очевидный взлет страны в рейтинговой таблице лишь «изменившейся методологией подсчета».

Так, например, британское издание «Би-Би-Си» откровенно злобствует, изо всех сил пытаясь доказать своим неискушенным читателям, что столь мощный рывок России в рейтинге Всемирного банка — не более чем какое-то досадное недоразумение.

«В 2019 году Россия так и не оказалась в топ-20», — с плохо скрываемым удовольствием пишет «Би-Би-Си», как будто для страны и не было никаких санкций.

Напомним, что антироссийские санкции были введены в том числе с активной подачи Великобритании — когда российские компании оказались, например, полностью отрезаны от рынка международного кредитования или были подвергнуты принудительной «реструктуризации».

Привлеченные «Би-Би-Си» эксперты (разумеется, самые «объективные») идут дальше и открыто называют рейтинг «формальностью» и составленным «без учета сложившейся практики». Более того, эти «объективные экономисты» искреннее надеются, что на следующий год методологию снова изменят, и тогда уж Россия точно потеряет место в рейтинге из-за введения дополнительных критериев оценки.

«Би-Би-Си» предлагает ориентироваться на другие, «правильные» с их точки зрения рейтинги, где место России — не между Австрией и Японией, как оценивает Всемирный банк, а где-то в пятом десятке, между Латвией и Словакией.

Пять слагаемых успеха России

Дмитрий Евстафьев не согласен с таким подходом, выделяя несколько факторов стремительного роста экономических показателей России, которые и нашли свое отражение в рекордном улучшении ее позиций в рейтинге Всемирного банка.

«Первое — это совершенствование государственного управления, и прежде всего системы налогового администрирования, — отметил профессор. — Мы можем спорить о том, насколько правомерны наши налоги, насколько они стимулируют экономическую деятельность, но то, что сама система налогового администрирования и управления этими вещами совершила скачок за последние шесть лет, — это очень большой плюс».

Из других причин Евстафьев выделил повышение финансовой дисциплины и жесткую борьбу с нецелевым расходованием бюджетных средств.

«Второй момент: в нашем государстве начали считать деньги, — заявил собеседник ФАН. — Если вы посмотрите, мы имели 120-е место на момент очень высоких цен на нефть, которые объективно создавали ситуацию очень низкого уровня финансовой дисциплины».

Эксперт предложил посмотреть на отчеты Счетной палаты, которую тогда возглавляла Татьяна Голикова. Эти отчеты говорят о совершенно феерических объемах нецелевого или как минимум неэффективного расходования средств, подчеркнул Евстафьев.

«Все-таки с расходованием средств, как бы мы ни критиковали Минфин РФ, порядок более-менее наводится. И это тоже отражается на рейтингах, так как демонстрирует ответственность бизнеса за инвестиционные процессы и так далее», — отметил он.

Несмотря на то, что многие эксперты наблюдают стагнацию в области инвестиционных процессов, происходящих в России, эта ситуация в будущем может стать серьезным потенциалом роста, уверен эксперт.

По словам Евстафьева, здесь необходимо постепенно «ослаблять гайки», потому что страна начинает входить в период, когда приоритетным является экономический рост, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин.

«Есть и третий момент, который тоже нельзя недооценивать, — рассказал политолог. — Это ведь не только мы поднялись, это ведь они (другие государства. — Прим. ФАН) упали. Поэтому здесь не только наша заслуга, но и в общем довольно тяжелая ситуация в целом ряде стран, где происходят сложные политические процессы».

Речь идет о тех же Соединенных Штатах, а также о системном кризисе в европейских институтах, уточнил Евстафьев.

«О каком Doing Business можно говорить, например, в современной Европе, с учетом миграционного кризиса 2015 и 2016 годов, с учетом стагнации 2017, 2018 и, похоже, 2019 годов? Это еще один фактор, который, к сожалению, играет роль», — добавил собеседник ФАН.

Наконец, не менее важными составляющими, которые позволили России совершить за последние годы рывок в подобных международных рейтингах, являются успехи в совершенствовании социальных сервисов, считает эксперт.

«Это то, что касается и населения, и предпринимателей, — уточнил Евстафьев. — Это все наши системы электронного документооборота, которые тоже вносят определенный вклад. И в этом смысле, как это ни странно, совершенствование этих институтов имеет значение».

На все эти факторы накладывается еще один важнейший элемент. Речь идет об упорядочивании и ужесточении борьбы с коррупцией, пояснил политолог.