США отправят танки в помощь курдам-террористам, захватившим нефтяные районы Сирии

Вашингтон, 24 октября. Армия США перебрасывает в Сирию танки «Абрамс» для охраны нефтяных месторождений, захваченных ранее боевиками-курдами. Об этом изданию Newsweek рассказал анонимный источник в министерстве обороны США.

По его словам, военные могут направить 15 танков, что составляет половину батальона. Кроме того, охранять нефтяные поля будут радикалы из «Демократических сил Сирии».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном выводе американских сил из Сирии, где они незаконно находятся на протяжении нескольких лет. Однако впоследствии глава Белого дома уточнил, что Пентагон все же оставит 200 военных, которые будут следить, чтобы месторождения не достались сирийской армии. Трамп отметил, что он пока не решил, как распорядиться с захваченными сирийскими недрами.

Напомним, что поддерживаемые США курдские боевики ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата и с тех пор незаконно выкачивают нефть, поставляя ее контрабандой в другие страны. При этом эксперты утверждают, что хищение нефти на самом деле осуществляют именно Соединенные Штаты, которые используют курдов как прикрытие.

9 октября Турция объявила о начале военной операции против боевиков-курдов в Сирии. Целью военных стала борьба с радикалами и создание зоны безопасности на севере арабской республики. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение операции и создание военных патрулей в зоне безопасности.