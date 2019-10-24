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Результаты соцопроса об угрозах Украине назвали «симптомами умирающей страны»

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Политолог назвал «симптомами умирающей страны» результаты соцопроса про угрозы Украине

Население Украины волнует массовая эмиграция соотечественников за рубеж, потому что это «симптомы умирающей страны», рассказывает публицист и политолог Андрей Ваджра.

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опросов о том, что жители Украины признают наибольшими для страны угрозами.

На первое место украинцы поставили массовый выезд соотечественников за границу. Этим обеспокоены 56% опрошенных. Второй по значимости угрозой опрошенные назвали кризис в экономике и обнищание простых людей (45%). Третье место занимает война с Россией, которой боятся 36% участников опроса. Также примерно равными этой угрозе участникам опроса кажутся экологические катастрофы, ухудшение здоровья нации, рост преступности и инфляция. Респонденты сообщили об обеспокоенности из-за возможности проведения массовых беспорядков, анархии, развала страны.

Как замечает Андрей Ваджра, тот факт, что украинцы поставили на третье место в качестве угрозы стране войну с Россией, означает привыкание населения к этому явлению.

«Основной массы населения Украины война не касается. Поэтому она стала неприятным элементом обыденности. Этот элемент позволяет спокойно жить простым гражданам, то есть война им не мешает. А выезд населения свидетельствует о том, что в стране все очень плохо. Это как раз и заставляет народ выражать озабоченность. Люди бегут, потому что в стране тяжело, потому что это естественная реакция», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог назвал «симптомами умирающей страны» результаты соцопроса про угрозы Украине

Проблема массового выезда соотечественников за границу волнует население, потому что демографические показатели падают, говорит политолог.

«Раньше эту проблему игнорировали, но теперь стали очень много говорить в украинских СМИ, на политическом уровне. Народ бежит из страны, и параллельно идет вымирание тех, кто остается. Также в целых регионах дети растут без родителей. Это общеизвестный факт. Это все — симптомы умирающей страны», — добавил собеседник ФАН.

Ранее «Рейтинг» провел опрос о том, какой уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому у населения. По итогам опроса выяснилось, что Зеленскому доверяют 66% граждан страны, что на 4% меньше, чем в августе. По данным социологов, больше всего сегодня доверяют волонтерам — 69%, ветеранам так называемой АТО — 67%, главе Украины — 66%, Вооруженным силам Украины (ВСУ) — 65%. Также высокий уровень доверия имеет церковь — 56%, следует из результатов исследования.

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