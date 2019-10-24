Результаты соцопроса об угрозах Украине назвали «симптомами умирающей страны»

Население Украины волнует массовая эмиграция соотечественников за рубеж, потому что это «симптомы умирающей страны», рассказывает публицист и политолог Андрей Ваджра.

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опросов о том, что жители Украины признают наибольшими для страны угрозами.

На первое место украинцы поставили массовый выезд соотечественников за границу. Этим обеспокоены 56% опрошенных. Второй по значимости угрозой опрошенные назвали кризис в экономике и обнищание простых людей (45%). Третье место занимает война с Россией, которой боятся 36% участников опроса. Также примерно равными этой угрозе участникам опроса кажутся экологические катастрофы, ухудшение здоровья нации, рост преступности и инфляция. Респонденты сообщили об обеспокоенности из-за возможности проведения массовых беспорядков, анархии, развала страны.

Как замечает Андрей Ваджра, тот факт, что украинцы поставили на третье место в качестве угрозы стране войну с Россией, означает привыкание населения к этому явлению.

«Основной массы населения Украины война не касается. Поэтому она стала неприятным элементом обыденности. Этот элемент позволяет спокойно жить простым гражданам, то есть война им не мешает. А выезд населения свидетельствует о том, что в стране все очень плохо. Это как раз и заставляет народ выражать озабоченность. Люди бегут, потому что в стране тяжело, потому что это естественная реакция», — заявил Ваджра в беседе с Федеральным агентством новостей.

Проблема массового выезда соотечественников за границу волнует население, потому что демографические показатели падают, говорит политолог.

«Раньше эту проблему игнорировали, но теперь стали очень много говорить в украинских СМИ, на политическом уровне. Народ бежит из страны, и параллельно идет вымирание тех, кто остается. Также в целых регионах дети растут без родителей. Это общеизвестный факт. Это все — симптомы умирающей страны», — добавил собеседник ФАН.

Ранее «Рейтинг» провел опрос о том, какой уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому у населения. По итогам опроса выяснилось, что Зеленскому доверяют 66% граждан страны, что на 4% меньше, чем в августе. По данным социологов, больше всего сегодня доверяют волонтерам — 69%, ветеранам так называемой АТО — 67%, главе Украины — 66%, Вооруженным силам Украины (ВСУ) — 65%. Также высокий уровень доверия имеет церковь — 56%, следует из результатов исследования.