НАТО не собирается вводить миротворцев в Сирию ради спасения курдов-террористов

Брюссель, 24 октября. НАТО не намерена проводить миротворческую операцию в Сирии ради спасения курдов-террористов на северо-востоке арабской республики. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО.

Он отметил, что альянс не присутствует в Сирии и не получал никаких призывов проводить операцию на северо-востоке САР.

«Насколько я понимаю предложение министра обороны Германии, — это миротворческая миссия, для которой необходимо решение ООН», — цитирует слова Столтенберга ТАСС.

На днях министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией под международным контролем сил Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что курды-террористы из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции в рамках выполнения сочинского меморандума.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, 23 октября на сирийскую сторону границы Турции и САР за пределами зоны операции «Источник мира» были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники.

Также Россия и Турция будут содействовать отводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

С 9 октября Турция проводила в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». По словам Эрдогана, она была направлена на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран и освобождение приграничных территорий от SDF. Курдских боевиков Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.