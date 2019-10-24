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Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

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Госдума утвердила в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Москва, 24 октября. Госдума РФ утвердила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в первом чтении. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает повысить МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Сейчас минимальный размер оплаты труда в нашей стране составляет 11 280 рублей. Таким образом, при окончательном принятии законопроекта с начала следующего года МРОТ увеличится на 850 рублей (7,5%), пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что повышение коснется 3,2 миллиона работающих россиян, передает «Царьград». На реализацию закона в бюджетном секторе потребуется выделить 20,9 миллиарда рублей, сообщает Deita.ru.

Значение МРОТ влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Регионы могут устанавливать свой собственный минимальный размер оплаты труда, однако он должен быть не ниже федерального. 

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. Планируется, что доходы в российскую казну в 2020 году составят 20,38 триллиона рублей.

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Источник: Официальный сайт Госдумы РФ
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