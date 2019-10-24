РФ и страны Африки подписали более 500 контрактов на 800 млрд рублей на саммите в Сочи

Сочи, 24 октября. Россия и страны Африки подписали более 500 контрактов на сумму свыше 800 млрд рублей в рамках саммита Россия – Африка в Сочи. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Кобякова, участие в саммите Россия — Африка в Сочи приняли более 40 глав государств. На полях экономического форума было проведено 35 официальных мероприятий и свыше 1,5 тысячи деловых встреч.

«Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов — более 500, общая сумма только тех, о которых нам известно на эту минуту, составляет более 800 млрд рублей», — заявил Кобяков.

Международное агентство суверенного развития, подписав соглашения со странами на сумму более 2,5 млрд долларов, по итогам форума стало консультантом республик Нигер, Гвинея, Конго, добавил Кобяков.

Кроме того, участие в форуме приняли многие руководители информационных агентств. Президент РФ Владимир Путин провел с ними встречу.

Советник президента РФ подчеркнул, что саммит еще не закончен, встречи продолжаются. Кобяков добавил, что следующие подобные мероприятия планируется провести через 2,5 — 3 года. Он напомнил, что ежегодно проводится сессия Россия – Африка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).