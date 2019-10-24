Диетолог рассказала, кому вреден куриный бульон

Москва, 24 октября. Российский диетолог Елена Соломатина сообщила, что куриный бульон полезен не для всех категорий граждан.

Эксперт рассказала, что раньше куриный бульон считался одним из лучших народных лекарств при простуде. Как как куриное мясо хорошо усваивается человеком, то и бульон при варке тушки наполняется большим количеством полезных для организма веществ, в том числе и аминокислоты.

«В курином бульоне содержится L-карнитин — вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества», — отметила в интервью «Вечерней Москвы» Елена Соломатина.

Кроме того, в бульон часто добавляют различного рода специи, которые оказывают отхаркивающий и разогревающий эффект, а также способствуют приливу крови к слизистым. Однако в настоящее время ситуация с полезными свойствами бульона несколько изменилась.

«Те куры, что продаются сейчас в магазинах, содержатся не в тех условиях, как это было раньше. Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить», — рассказала диетолог.

Специалист рекомендует употреблять в пищу как минимум второй бульон. Также Соломатина отметила, что крепкий куриный бульон не рекомендуется употреблять людям, которые страдают от мочекаменной болезни, панкреатита и подагры.

Несмотря на то, что теперь необходимо более вдумчиво относиться к употреблению бульона, диетолог рекомендует пить отвар после болезни для восстановления жизненных сил организма.

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