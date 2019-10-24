Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере молодежной политики

Сочи, 24 октября. Россия и ЮАР в 2020 году планируют подписать меморандум о взаимном сотрудничестве в молодежной политике. Об этом заявил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев в ходе выступления на саммите Россия — Африка.

Камаев напомнил, что минувшим летом в Ставрополе состоялся молодежный форум стран БРИКС и ШОС, который посетили 30 представителей ЮАР.

«Как итог этого общения - в следующем году мы планируем подписать меморандум о взаимном сотрудничестве между Россией и ЮАР в сфере молодежной политики», — пояснил он.

Камаев также напомнил, что Россия и Египет объявят 2020 год Годом гуманитарного сотрудничества, в рамках которого состоится крупный российско-египетский форум. Кроме того, замглавы Росмолодежи пригласил волонтеров из разных стран на ежегодный форум добровольцев, который состоится декабре 2019 года в Сочи.