Путин пошутил о месте России в рейтинге Doing Business

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил о попадании России на 28-ю строчку рейтинга Doing Business.

Этот рейтинг составляют специалисты Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он отражает нормы регулирования деятельности бизнес-компаний, а также уровень защиты прав инвесторов.

Ранее 28-ю позицию рейтинга занимал Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13», — заметил глава государства после выступления и.о президента этой страны Парамасивума Пиллая Вьяпури на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Сочи.

Путин добавил, что РФ в свою очередь поднялась с 31-го места на 28-ю позицию.

«Мы заняли ваше место», — добавил российский лидер, добавив, что Россия поздравляет республику и с этим достижением и с другими успехами.

Напомним, экономический форум и саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. Участниками мероприятия стали руководители всех 54 африканских государств. Сопредседательствуют на саммите являются Россия и Египет.