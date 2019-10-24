Парламентские выборы в Гвинее отложены по техническим причинам

Конакри, 24 октября. Парламентские выборы в Гвинее, запланированные на 28 декабря, будут перенесены на более поздний срок. Об этом сообщила Национальная комиссия Гвинеи и Международная организация франкоязычных стран.

Причина переноса выборов — техническая. Новая дата выборов будет объявлена после того, как ее согласуют все политические деятели.

В июле депутаты Гвинеи посетили Москву в рамках II Международный форум «Развитие парламентаризма». По словам парламентариев, главные задачи законодательного органа африканской страны — это борьба с бедностью, терроризмом и киберпреступностью. Представители делегации отметили, что многие правовые механизмы они позаимствовали у России. Так, например, гвинейцы переняли у своих российских коллег идею закона о борьбе с киберпреступностью.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.