Представитель SDF заявил, что Россия должна разрешить кризис в Сирии

Камышлы, 24 октября. Россия должна сделать все возможное для разрешения кризиса в Сирии. Соответствующее заявление сделал представитель арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) Мустафа Бали.

Мустафа Бали заметил, что РФ «будучи великим государством и в силу ее политического и военного веса в регионе» несет очень большую ответственность в САР. Об этом пишет РИА Новости.

«Она [Россия] должна использовать все свое влияние и силы для разрешения кризиса в Сирии», — цитирует РИА Новости Бали.

Напомним, 22 октября в Сочи прошли встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой было подписано соглашение о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.Курдам-террористам отводится 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров. Напомним, операция Турции «Источник мира» продолжалась с 9 по 22 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.