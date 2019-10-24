Экспорт продовольствия между РФ и Африкой превысил $20 млрд, заявил Путин

Сочи, 24 октября. Экспортный продовольственный оборот между РФ и африканскими странами составляет 22 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это больше, чем оборот оружия с регионом на 15 млрд долларов», — подчеркнул он, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи.

Кроме того, президент сообщил, что свыше 20 млрд долларов составил внешнеторговый оборот РФ и стран Африки, а за последние пять лет объем торговли вырос в два раза.

Накануне глава государства назвал африканский континент одним из центров роста мировой экономики и добавил, что он все больше привлекает внимание российского бизнеса.