Специалисты выяснили, чем болели россияне во время летнего отдыха за рубежом

Москва, 24 октября. Жар, боли в области горла и живота, а также травмы конечностей — с такими проблемами со здоровьем чаще всего сталкивались российские туристы на отдыхе прошедшим летом.

Компания «Сбербанк страхование» проанализировала более 1,5 тысячи страховых случаев, зафиксированных за три летних месяца текущего года.

Отмечается, что самыми востребованными направлениями для отдыха стали такие страны, как Турция, Таиланд, Болгария, Индонезия и Испания. В компании уточнили, что прошлым летом наблюдался всплеск вируса Коксаки в Турции, в течение последнего времени многие путешественники жалуются на укусы обезьян в Таиланде. Страховщики рекомендуют в таких случаях незамедлительно звонить в страховую фирму, которая поможет оперативно организовать лечение против бешенства, пишет KP.ru.

Специалисты также обратили внимание, что при покупке полиса нужно его внимательно изучить, но безопаснее всего оформлять страховку с расширенным покрытием.

Кроме того, необходимо помнить о наличии исключений. Компания может отказать в выплате компенсации, если на момент получения травмы клиент был в нетрезвом состоянии, находился в состоянии беременности сроком свыше трех месяцев или страдал заболеваниями, диагностированными до поездки.

Напомним, ранее в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России (АТОР) рассказали, что гостиницы популярного среди россиян китайского курорта Хайнань решили внедрить в свои услуги систему «все включено», которая давно практикуется в Турции.