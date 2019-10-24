В Британии восхитились «устрашающей взрывной демонстрацией» российских С-400

Лондон, 24 октября. Журналисты британского издания Express восхитились демонстрацией возможностей российской зенитной ракетной системы С-400.

Минобороны опубликовало ролик с учений на полигоне «Капустин Яр», где российские системы «Триумф» поразили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей. Видео произвело впечатление на британских журналистов.

«Основными преимуществами ЗРС С-400 являются возможность одновременного сопровождения большого количества целей, в том числе самолетов-невидимок», — заявили авторы статьи.

Опубликованную видеозапись в Британии назвали «устрашающей взрывной демонстрацией С-400». Журналисты подчеркнули, что многие страны мира на данный момент интересуются С-400. Причем, на потенциальных покупателей даже не действуют санкционные угрозы США. Авторы статьи напомнили о Турции, которая приобрела российские ЗРС, несмотря на возмущение Вашингтона.

«Турция дала понять, что готова пожертвовать своим участием в программе F-35 с США в пользу новой российской сделки», — приводит отрывок из материала западного издания «ПолитРоссия».

Авторы статьи добавили, что на данный момент серьезный интерес к «Триумфам» проявляет и Индия. По некоторым данным, С-400 будут внедрены в индийские вооруженные силы в 2020 году.

Обозреватель британского издания констатирует, что многие страны готовы заплатить миллиарды долларов за российские системы противоракетной обороны. Он добавляет, что покупка того стоит: высокая подвижность и модульная природа российских систем позволяет им быстро модернизироваться.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях за рубежом.