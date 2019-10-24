Карасев оценил сроки «исправления ситуации» в Донбассе

Донецк, 24 октября. У президента Украины Владимира Зеленского в запасе осталась пара месяцев для решения конфликта в Донбассе. Такие сроки для главы страны обозначил политолог Вадим Карасев.

Украинский эксперт считает, что если Зеленский не урегулирует ситуацию в Донбассе до середины декабря, то конфликт может обостриться. Карасев подчеркнул, что власти западных стран высказывают недовольство политикой Украины, а именно невыполнение ранее озвученных обязательств.

Политолог считает, что Киев в сложившейся ситуации должен оценить все возможные риски, в том числе и военные. В настоящее время Украина действует в разрез мнений США, Франции и Германии.

«Надо сейчас это решать, потому что люди ждут какие-то подвижки. И там будет обострение. Пока шанс остается на «нормандский формат», — в эфире телеканала NewsOne оценил ситуацию эксперт.

Карасев подытожил, что у Зеленского есть время до середины декабря. После указанного времени в Европе начнется подготовка к Рождеству, и политики на время отойдут от дел.

Другой украинский эксперт, Андрей Ермолаев, высказал мнение, что на Украине может повториться ситуация с Крымом и Донбассом. Специалист считает, что для недопущения подобного расклада Киев должен установить диалог с местными жителями.

Во время гражданской войны на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать новую власть. В ответ на это Киев начал в Донбассе военную операцию.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин заявил, что решение жителей полуострова окончательное, а те, кто пытается оспорить этот факт, покушаются на право самоопределения народа.