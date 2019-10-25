Метро крупнейших городов США наводнено мусором и бомжами

Соединенные Штаты имеют репутацию ведущей страны по уровню автомобилизации, однако, несмотря на это, миллионы американцев не имеют возможности купить машину или предпочитают не стоять в пробках, а пользоваться метрополитеном. Вот только санитарное состояние и безопасность метро крупнейших американских городов повергают в шок. Особенно — метрополитены Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Чикаго. А вашингтонскую подземку СМИ США и вовсе окрестили «худшим местом в мире».

Ряд исследований продемонстрировал, что вагоны и станции метро в самых крупных и экономически благополучных американских городах находятся в ужасающем санитарном состоянии. Многие помнят, что нью-йоркский метрополитен — самый огромный в мире, однако мало кто знает, что это еще и самый грязный и опасный подземный транспорт на земном шаре.

После того, как администрация Нью-Йорка сократила количество уборщиков на 79%, пассажиры метрополитена стали массово жаловаться на мусор, кровь, рвотные массы и фекалии, часто обнаруживаемые на сидениях и полу вагонов. За последние несколько лет резко выросло и число преступлений, совершаемых в метро Нью-Йорка, особенно преступлений на почве ненависти.

Правоохранительные органы Нью-Йорка винят во всплеске тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства, совершаемых в метрополитене, администрацию города. По словам полицейских, их задачи были перераспределены мэром города Биллом Де Блазио, из-за чего полицейский контроль над подземкой ослаб. Многие пассажиры нью-йоркского метрополитена сравнивают спуск туда с погружением в мир постапокалипсиса.

Отмечается, что и дышать воздухом нью-йоркского метрополитена в буквальном смысле опасно для жизни. Там была зафиксирована запредельная концентрация вредных веществ, которая с высокой долей вероятности может привести к раковым заболеваниям. Если пассажир или работник подземки находится в нью-йоркском метро более восьми часов в сутки, то это неизбежно приводит к поражению дыхательной системы. Это связано с тем, что значительная часть поездов, особенно так называемые «технические поезда», до сих пор работают на дизеле, а не на электричестве. Любопытно, что проблема, которая напрямую влияет на здоровье миллионов людей, не особенно заботит защитников окружающей среды. Ни одного протеста «зеленых» по поводу опасных для жизни газов в метро Нью-Йорка зафиксировано не было.

Метрополитен «города ангелов» имеет не менее острую проблему: вагоны его поездов заполнили бомжи, поскольку общее количество городских бездомных в Лос-Анджелесе выросло до беспрецедентных 58 тысяч человек. По статистике, каждый пятый пассажир лос-анджелесского метро подвергался агрессии или оскорблениям во время поездок. Примерно треть жителей прекратили ездить на метро, поскольку чувствуют себя там небезопасно.

Схожая ситуация в «городе ветров» — Чикаго. C 2015 по 2019 год число серьезных преступлений в чикагском метро удвоилось. Грязь и отходы человеческой жизнедеятельности — это привычная картина для пассажиров.

Несмотря на то, что метрополитен столицы США — Вашингтона — сравнительно небольшой по числу станций, обстановка там не менее плачевная. Высокая стоимость проезда, постоянные задержки электричек и низкий уровень сервиса заставили столичных журналистов признать, что вашингтонская подземка — «худшее метро в мире». Стоит отметить, что всеми американскими мегаполисами уже долгие годы заправляют ультралиберальные члены Демократической партии США, которым, по всей видимости, глубоко наплевать на качество жизни вверенных им горожан.