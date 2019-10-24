Донбасс сегодня: солдаты Киева неудачно «откосили» от службы, радикалы отравили бойцов ВСУ

Донбасс, 24 октября. Небоевые потери захлестнули украинскую армию. Бойцы ВСУ не хотят воевать. Националисты травят украинских военнослужащих и похищают мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По информации донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, минувшие сутки отмечены двадцатью обстрелами территории республики силами так называемой Операции объединенных сил. Обстрелам подверглись десять населенных пунктов. Украинские силовики стандартно на всех направлениях использовали минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. В ЛНР в результате обстрела поселка Золотое-5, было повреждено здание действующей школы.

Небоевые потери сил ООС

Печально известная 72-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в районе поселка Золотое, снова прославилась небоевыми потерями после подрыва военнослужащих на украинских минах, оставленных предшественниками. А боец 10-й горно-штурмовой бригады взорвался на мине при осуществлении инженерных работ около дороги. Об этом сообщает управление Народной милиции Луганска.

Кроме того, во время работ с фортификационными сооружениями в районе села Белая Каменка Донецкой области были нарушены требования безопасности, что привело к взрыву окопного заряда. Пострадали два бойца 128-й бригады ВСУ, позже один из них от полученных ранений скончался в госпитале. Об этом на брифинге рассказал представитель управления Народной милиции Донецка Олег Никитин.

Также офицер УНМ ДНР поделился информацией о росте в ВСУ случаев осознанного членовредительства, которое происходит с целью быть как можно дальше от передовой. В минувшие сутки Народной милиции ДНР стало известно о двух таких происшествиях в 58-й бригаде ВСУ, которая недавно прибыла в зону силовой операции. Один боец, находясь на боевом дежурстве, выстрелил себе в ногу, рассчитывая провести долгое время в больнице. Второй случай произошел вблизи Горловки. Двое военнослужащих заранее выработали план уклонения от боевой службы, и решили контузить себя с помощью подрыва боеприпаса. В результате неправильного расчета взрыва оба были ранены и доставлены в ближайший госпиталь.

Военнослужащие ВСУ отравились «гуманитарной помощью» Билецкого

Более 20 солдат 72-й бригады ВСУ находятся в больницах с тяжелым отравлением продуктами, зараженными стафилококковой палочкой. О происшествии рассказал военный спикер ЛНР Иван Филипоненко. Он уточнил, что прибывшие в Золотое националистические группировки ранее были остановлены бойцами 72-й бригады ВСУ, и чтобы отомстить за это, националисты организовали доставку в бригаду зараженной инфекцией гуманитарной помощи. Продукты питания доставлены по линии общественной организации «Гражданский корпус», лидером которой является Андрей Билецкий. После пробы продуктов солдаты ВСУ начали массово обращаться в санчасть, и на текущий момент более 20 человек находятся в госпитале с инфекционным отравлением. В бригаде ввели карантин.

Националисты «Азова» издевались над женщиной из-за родственников в ЛНР

Пресс-офицер УНМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что националистические группировки запугивают местных жителей Луганской области, используя незаконные методы воздействия. Так, недавно боевики нацполка «Азов» похитили мирную жительницу поселка Золотое и вывезли ее в лесополосу, запугивая и угрожая женщине. Несчастную обвинили в пособничестве «террористам» и в том, что она общается со своими родственниками, проживающими в ЛНР.

У похитителей на форме были шевроны «Азова», но в похищении также участвовали радикально настроенные военнослужащие из 72-й бригады ВСУ. Пострадавшая обратилась с заявлением к правоохранителям. По ее заявлению проводится проверка, а в расположение бригады ВСУ прибыла комиссия из штаба ООС