Путин предложил Египту и Эфиопии помощь в решении противоречий с плотиной

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин предложил помощь Египту и Эфиопии в вопросе разрешения противоречий, связанных с плотиной «Возрождение». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поднимал данный вопрос в ходе встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и президентом Эфиопии Сахле-Ворком Зевде.

«Президент Путин также говорил о возможности России оказать содействие в случае, если это содействие будет востребовано сторонами в урегулировании тех обеспокоенностей, которые есть», — отметил Песков.

Напомним, что плотина «Возрождение», которая строится в Эфиопии в рамках проекта по возведению электростанции, стала причиной конфликта с соседним Египтом. Каир опасается, что инженерное сооружение лишит страну доступа к водным ресурсам Нила. Власти Эфиопии даже не исключили возможности удара Египта по электростанции.

Ранее сообщалось, что Москва может открыть центр по ремонту оружия и военной техники в Эфиопии, Нигерии, Анголе, Уганде и ЮАР. В первую очередь речь идет о вертолетах и бронетанковой технике.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум Россия — Африка, на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные секторы экономики.