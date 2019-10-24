Протест и революция — это Россия. Роман Носиков о подлинном вызове этой Системе

В последнее время я все чаще ловлю окружающую медиареальность на попытках впарить мне панк, рэп, рок и прочие сущности под видом протеста.

Протест — это модно, ярко, молодежно: присоединяйся, говорят мне. Будь, как мы. Поддержи нас. За нами — будущее. Стряхни с себя свои скрепы, неволю, стабильность. Купи себе немного протеста — ты этого достоин.

Я отмахиваюсь, но меня догоняют. Вот акции протеста — пойди прогуляйся за честные выборы! А тут у нас скидки протеста — всего за донат ты сможешь почувствовать себя крушителем Системы и настоящим бунтарем.

Да поставь ты хотя бы лайк — мы тут в церкви покемона поймали! Да почитай же Глуховского — вот аллегория на российскую действительность! Чувство превосходства над окружающей быдломассой при прочтении гарантировано!

Ну, шерни же нас, шерни! Репостни!

А вот билет на концерт панк-группы «Порнофильмы». Только у них ты сможешь послушать про ужасы Русского мира и узнать, как русский Христос, бухая и морально разлагаясь, угрожает всему светлому и прогрессивному — например, украинской евроинтеграции!..

…На этом месте мое терпение лопнуло.

Нет, я в курсе, что существует некая панк-группа, которая поет все то же самое, о чем говорят BBC и CNN, только в рифму. И я не сомневаюсь, что группа весьма неплохо себя чувствует. Но это точно панк и протест?

Что протестного в том, чтобы быть согласным по всем пунктам с мировым истеблишментом?

Что такого бескомпромиссно рокерского в том, чтобы развлекать за столом губернатора Одесской области Саакашвили, поставленного на пост сразу после массового сожжения людей?

Что антифашистского в русофобии?

Что антиимпериалистического и антимракобесного в том, чтобы требовать сдать Крым западным империалистам, а Сирию — моджахедам?

Какое мужество, какая свобода мысли потребны, чтобы выкрикивать лозунги, с которыми согласны Клинтоны и Буши?

Какая-такая революционность возникает из презрения к большей части своего народа?

Нет, ребята. Я расскажу вам, что такое подлинный протест. Что такое настоящий панк и рок-н-ролл.

В нашем мире протест — это быть белым гетеросексуальным верующим семьянином.

В нашем мире хардкор — это не покемонов в церкви ловить, а ходить на исповедь, искренне верить, молиться и каяться. Это — тру. Это шершаво.

В нашем мире, в котором русских, Россию, Путина — ненавидят, боятся и обвиняют во всем подряд, где кровавые наветы сыпятся на них как из рога изобилия, бунт, революция и панк — это быть русским, гордиться этим, любить свою страну, уважать президента.

Свободомыслие в нашем мире, глубина и смелость взглядов — это никакой не Глуховский и даже не Пелевин. Пушкина читать и любить — вот в нашем мире протест и свобода взглядов.

Чтобы сегодня быть пацифистом и защищать мир, надо не с плакатом «Долой российский милитаризм!» стоять, а служить в Российской армии — и беречь планету с оружием в руках. Охранять невинных от чудовищ.

Подлинная борьба с устоями в мире, где 80% браков заканчиваются разводом, — это не бурный промискуитет, а верность одной женщине. Это единственный брак, дети и зарплату в дом до копейки.

Самовыражение — это не бессильная ненависть к себе, выраженная в пирсинге, татуировках и смене пола, а сохранение себя таким, каким Бог дал. И выражение себя в поступках, а не в декоре.

Борьба за равноправие — это не скрупулезный поиск гендерных различий в карьерных треках (не спрашивайте), а дать жене возможность не работать. Чтобы у нее был выбор между карьерой и домом.

В нашем мире концов историй и тысячелетних рейхов, построенных на наших обломках, за наш счет и против нас, революция и бунт — это наша двадцатилетняя стабильность, которая сокрушит эти и все будущие тысячелетние рейхи и концы истории.

Так кто же в нашем мире бунтари?

Мы, православные Прометеи, несущие свет и тепло — и по «Северному потоку», и на «Буревестниках». Гетеросексуальные спартанцы, звенящие кольчугами из скреп. Технотронные рыцари Круглого стола.

Мы есть бунт! Мы — протест! Мы — революция! Мы — то, чем вы можете себя только вообразить.

А вы — татуированные орки. Информационные гримы гнилоусты, оправдывающие геноцид русских в Донбассе. Вы — назгулы финансового капитала. Вы — дистрибьюторы холуйства, дилеры покорности, агитаторы в блокадном городе.

Ваш бог — айфон, и молитесь вы ему на гей-парадах. Покорная орда возбужденных потребительской похотью развратников. Розовый резиновый член-дубинка в руках мировой реакции.

Ваше дело проиграно — сколько бы ни было у вас денег, соросов, бушей, клинтонов и алексиевич с Pussy Riot. Потому что у нас — Пушкин, Армия, Флот и ВКС, наш вооруженный пацифизм, апостол Павел и Христос.

Наша революция будет продолжаться вплоть до самого Рая, а вы — просто сдохнете.