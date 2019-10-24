Берлин, 24 октября. Прокуратура Нидерландов ответила немецкому детективу Йозефу Решу, занимающемуся расследованием причин крушения малайзийского Boeing МН17, через прессу. Представитель Реша назвал недостаточной такую коммуникацию.

По словам представителя немецкого детектива, вместо реакции со стороны властей Нидерландов Реш получил 18 октября, то есть в день истечения поставленного им срока, электронное письмо от нидерландского журналиста из газеты De Telegraaf.

«Там журналист заявил, что они (прокуратура Нидерландов) не приняли условий моего клиента. От имени своего клиента я уполномочен заявить, что подобная коммуникация неприемлема», — заявил представитель детектива в письме РИА Новости.

Реш проводит собственное расследование причин крушения МН17 летом 2014 года в Донбассе. Детектив сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые игнорирует следственная группа во главе со специалистами из Нидерландов. Детектив заявил о готовности сообщить полученную информацию при условии, что к процедуре будут допущены журналисты со всего мира. Однако Нидерланды вновь проигнорировали материалы немецкого детектива о крушении МH17.

Детектив отметил, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением обнародовать полученные данные. Ранее премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова выслушать полученную Решем информацию, которую не учла совместная следственная группа.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занимается международная специальная следственная группа. Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах специальной следственной группы..