Глава Минприроды РФ назвал сходства Африки и Арктики

Сочи, 24 октября. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Африка и Арктика очень схожи по сложности климата и богатству ресурсов. Об этом министр сообщил в ходе выступления на форуме Россия – Африка в Сочи.

Кобылкин отметил, что прожил в арктическом регионе около 25 лет и возглавлял расположенный там Ямало-Ненецкий автономный округ, а позднее побывал на Африканском континенте, после чего пришел к выводу, что Африка и Арктика очень похожи.

«Африка очень похожа на Арктику. Мы очень сошлись. Очень большая ресурсная база, очень непростые климатические условия и очень непросто привлечь туда компании для того, чтобы они играли по правилам, которые нужны в тех регионах», — пояснил Кобылкин.

Он также добавил, что Россия открыта для сотрудничества с африканскими странами, а также призвал развивать геологический потенциал континента.

«Как сказал мой зимбабвийский коллега, надо было раньше встретиться, гораздо раньше. Но все, что не делается, к лучшему. Я рад, что мы открыты и понимаем друг друга», — отметил Кобылкин.

Саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций.