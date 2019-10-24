В Сенегале считают, что России стоит поспешить занять «дырки от Франции»

В Сенегале возрождают русский культурный центр «Калинка» — инициаторами стали Лариса Крюкова, вдова посла России в Сенегале и Гамбии Сергея Крюкова, и уроженка России Уми Сен. В кулуарах экономического форума Россия — Африка они рассказали Федеральному агентству новостей, как рок-н-ролл сближает Россию и Сенегал и почему сенегальцы любят Владимира Путина.

«Я родилась в России, у меня мама украинка, а папа — сенегалец, — рассказывает Уми Сен. — Мы живем в Сенегале, и у нас там есть целая русская диаспора. У меня есть дети, и я хочу, чтобы они тоже знали русский язык и учились. Поэтому мы боремся за то, чтобы открыть культурный центр, хотя Россотрудничество пока не идет нам навстречу».

По словам Уми, в Сенегале был культурный центр еще во времена СССР — при нем были театр, языковая школа, библиотека и кинотеатр. После распада Союза центр закрылся и все никак не откроется заново — нет средств, чтобы обмениваться учителями и отправлять своих преподавателей на обучение в Россию. Четыре года назад русский язык перестали преподавать в университете, и его постепенно начинают забывать сами сенегальские учителя — пишут еще грамотно, а вот в произношении уже не уверены.

«Чтобы Африка не слушала европейские медиа, она могла бы в первоисточнике узнавать о том, что происходит в России, о ее культуре. Русская культура у нас сейчас совсем потерялась, а ведь было время, когда сенегальцы приходили учить язык. У нас 14 млн населения в Африке, и более 60% моложе 25 лет — это молодежь, которой все интересно и которая готова учиться», — считает Уми Сен.

Уми рассказывает, как в Сенегал приезжали танцоры Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла — вдохновить африканцев заниматься и приблизить рок-н-ролл к олимпийскому виду спорта.

«В России есть пятикратные чемпионы мира по рок-н-роллу, и мы хотели бы учиться у таких мастеров, — говорит генеральный секретарь русского культурного центра «Калинка» в Сенегале.

Лариса Крюкова благодаря профессии мужа несколько лет прожила в Сенегале.

«Там много русофилов, — утверждает она. — Они уважают Владимира Путина. Сколько мы запросов получали в нашу дипмиссию о том, когда приедет Путин. Они говорят: «Путин, приди к нам президентом!». Дело в том, что они способны анализировать происходящее сами, и они видят, что Россия — единственная сила, которая сейчас действует в противовес США. Поэтому нужно, чтобы следующее поколение сенегальцев понимало русский язык — у России с такими настроениями в Сенегале много возможностей».

В Западной Африке сейчас идут серьезные трансформации, объясняет Уми Сен.

«Фактически, идет революция, — говорит она. — Большинство стран — бывшие французские колонии, сейчас они стараются избавиться от франка в пользу единой валюты в этой части Африки. Это очень тяжелый процесс, бесконечная борьба, и процесс отката уже начался».

В качестве альтернативы, по словам собеседницы ФАН, Сенегал рассматривает Китай и Россию.

«Там, где французы что-то потеряют, образуется дырка, и ее тут же кто-то заполнит. России надо спешить, — уверена Уми Сен. — Китай уже присутствует у нас в полном объеме. Нам надо сотрудничать по обучению, туризму, энергетике, минералам, культуре — по всему, о чем говорил ваш президент».

Добавим, что экономический форум Россия — Африка проходит 23 и 24 октября в Сочи. На его площадке встречаются представители бизнеса и власти России и Африки, а на параллельной площадке политического саммита — главы государств.