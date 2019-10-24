Сечин назвал шоковые факторы, угрожающие мировой экономике

Верона, 24 октября. Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, которые могут спровоцировать глобальную рецессию. Соответствующее заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Президент нефтегазовой компании сообщил, что факторами, угрожающими мировой экономике, стали экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, а также санкции Вашингтона против крупнейших производителей нефти. Как подчеркнул Сечин, все эти факторы наблюдаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира.

«Односторонние действия США оказывают серьезное негативное влияние на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия», — сказал глава «Роснефти».

Кроме того, Сечин заявил, что увеличивается вероятность начала глобальной валютной войны, сообщает «Царьград». По словам президента российской нефтегазовой компании, национальные валюты некоторых стран сейчас ослабевают. В частности, это происходит в Индии, Новой Зеландии, Китае и Таиланде, пишет портал «Утро.ру».

Сечин подчеркнул, что в преддверии выборов президента США Вашингтон может снова попытаться «сделать Америку великой». Так, недавно Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о планах направлять ежемесячно до 60 миллиардов долларов на приобретение долговых обязательств американского правительства для финансирования бюджета.

«Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — цитирует Сечина Infox.ru.

Ранее Игорь Сечин дал прогноз по мировому спросу на нефть. По его словам, к 2040 году спрос на черное золото вырастет на 10%.