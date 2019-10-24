День спецназа 24 октября — героическая история и современные традиции

День спецназа отмечается в России 24 октября. К празднику министерство обороны РФ выпустило специальный видеоролик.

История праздника

Памятная дата — День подразделений специального назначения (День спецназа) установлена указом президента РФ от 31 мая 2006 года. 24 октября выбрано неслучайно: в этот день в 1950 году появилась директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, в том числе для действий в глубоком тылу врага.

На самом деле прообразы современного спецназа в России появились задолго до революции. Сложные боевые задачи во вражеском тылу решали эскадроны летучих гусар, пластуны, разведчики, следопыты, казачьи отряды и так далее.

После революции отряды специального назначения стали важнейшей частью Красной армии. Особенно прославились чоновцы — бойцы частей особого назначения (ЧОН), связанных с Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). ЧОН был создан в 2019 году для борьбы с контрреволюцией, после 1925 года структура влилась в состав Красной армии.

Спецназ и диверсионные отряды активно участвовали в Великой Отечественной войне, эти подразделения создавались из самых храбрых и обученных бойцов. Их подвиг увековечен в советской литературе и в кино.

После войны силы специального назначения потребовались для предотвращения угрозы применения против СССР ядерного оружия, тогда и появилась директива от 24 октября 1950 года. Именно с нее началось формирование в Советской армии рот специального назначения. При формировании этих подразделений широко использовался опыт армейской разведки, советских партизан и диверсантов, героически действовавших в тылу врага. К лету 1951 года в Советской армии было сформировано 46 рот спецназа по 120 человек в каждой. Структура подчинялась главному разведывательному управлению Генштаба армии. Вскоре спецназ появился и во флоте.

Структура и состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их оставалась прежней — упреждающие действия в наиболее сложных условиях, в том числе в тылу врага. Бойцы советского спецназа принимали участие в вооруженных конфликтах за рубежом: в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, Вьетнаме, Афганистане и в других странах.

Спецназ в наши дни

Сегодня спецназ — это мобильные великолепно оснащенные подразделения с наиболее обученными бойцами. Российские спецназовцы в совершенстве владеют методами ведения скрытных и дерзких действий на вражеской территории, различными видами огнестрельного и холодного оружия, рукопашного боя, обучены минно-подрывному делу, умеют прыгать с парашютом и так далее.

Соединения, части и подразделения спецназа готовы успешно решать поставленные перед ними задачи как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, при локальных вооруженных конфликтах, в чрезвычайных ситуациях. Они могут вести разведку и контрразведку, диверсионную, антидиверсионную и антитеррористическую деятельность, захватывать или уничтожать террористов, освобождать заложников, проводить спасательные операции, охранять особо важных лиц или особо важные объекты и так далее.

По традиции свой профессиональный праздник спецназовцы отмечают торжественным маршем и праздничным концертом, в этот день проводится награждение лучших бойцов и подразделений, сообщает РИА Новости.