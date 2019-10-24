США превратились в страну современного крепостного права

Представление о Соединенных Штатах как о «стране свободных людей», которое всячески пытается поддерживать американская пропаганда внутри своей страны и в мире, давно не соответствует действительности.

На самом деле в Америке на протяжении последнего полувека происходит постепенное размытие того самого среднего класса, который всегда считался основой ее стабильности и процветания. Общество «равных прав и возможностей», о котором столько раз говорили отцы-основатели Соединенных Штатов и которое было парадной картинкой «образца 1950 года», в современной Америке превратилось в свою полную противоположность.

Сегодня богатство и власть в США концентрируются в руках предельно узкой социальной прослойки, в то время как большая часть граждан лишена не просто «социальных лифтов», но и «социальных лестниц», по которым они своим трудом и усилиями могли бы вскарабкаться выше их текущего положения.

Фактически речь идет о «новом крепостном праве» или «новом рабстве» в Америке, которое облечено в формы легальной рыночной эксплуатации и действующего общественного договора. Любые же попытки изменить такое положение дел считаются бунтом против основ «страны свободы» и наказываются предельно жестко и открыто.

Кривая «слона с хоботом»

Наиболее полно изменение ситуации в США описывает так называемая «кривая слона с хоботом» (англ. elephant curve). Формально она называется еще «Глобальный рост доходов» — но это отнюдь не про рост в нашем обычном понимании, и на этой кривой нет шкалы времени.

Она показывает другое: как изменились доходы той или иной группы населения относительно ее же доходов в прошлом — и по сравнению с другими имущественными группами. Условно говоря: стали ли богатые жить богаче относительно бедных — или все случилось с точностью до наоборот.

Справа на этой кривой — самые богатые люди Соединенных Штатов, глобальные и национальные элиты, 5% самых обеспеченных людей планеты. Они уселись на поднятый кончик «слоновьего хобота» и свесили с него ножки. Так вот, их доходы выросли на 60% по сравнению с их же состоянием всего 30 лет тому назад.

На «спине» и возле «ушей» слона расположились другие жители Америки. По уровню своих доходов они вдвое-втрое беднее классического среднего класса — это «новые бедные», в число которых входят мигранты первого поколения, чернокожие жители США и представители относительно бедной части белого американского населения. Для них последние 30 лет тоже стали временем относительного изменения их социального положения — пусть это и вылилось лишь в то, что они получили условно-бесплатную медицинскую страховку во времена Барака Обамы, небольшой относительный рост зарплат во время экономического бума при Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем и немного рабочих мест при последней «индустриализации Америки», начатой Дональдом Трампом.

Эта группа очень неоднородна: если на «спине» и возле «ушей» слона все-таки произошел относительный рост, то к опущенному «хвосту» ситуация только ухудшилась. Те жители США, у которых было меньше 5% максимальных доходов 30 лет тому назад, так и остались бедными, записав строгий «ноль» роста в свой актив. «Социализация» США, за которую так ругали Обаму, закончилась для них практически ничем — они так и остались бедными и лишенными каких-либо перспектив в жизни.

Но вот что интересно: чуть выше, в районе бывшего «среднего класса» такие перспективы тоже исчезли! Наиболее пострадавшими в росте благосостояния оказались как раз те, чьи доходы составляют 60—90% от доходов верхних 5% элиты США. Эти «достаточно богатые, но и не роскошно живущие» граждане и есть классический средний класс Америки. И как оказалось, за последние 30 лет доходы этой основополагающей категории граждан не просто не выросли — если рассматривать их в связке с постоянно идущей инфляцией и ростом цен, то можно заключить, что они даже уменьшились!

Классический средний класс развитых стран, те самые «трудолюбивые американцы» с картинок 1950 годов, по сути дела, ничего не выиграли в росте своего благосостояния — а фактически оплатили из своего кармана все социальные расходы государства по более бедным слоям населения и, что гораздо более важно, сверхдоходы 5% самых богатых людей в США.

Пока американские издания политкорректно говорят о «сжатии» среднего класса. Но будущее рисует гораздо более апокалиптическую картину: при сохранении текущих тенденций американское общество уже скоро вполне может превратиться в воплощение антиутопий классического киберпанка. Где всегда есть малочисленный сверхбогатый класс, социальные низы, которые влачат жалкое существование на подачки государства или корпораций, и — основная масса фактически бесправного населения. Последняя не имеет никаких прав и выполняет единственное предназначение — работать с самого раннего возраста и до самой смерти, получая взамен лишь чуть больший объем материальных благ, нежели сидящие на пособии социальные низы.

Крепостное право по-американски

Положение такого обедневшего среднего класса в мире ближайшего будущего достаточно полно описывается концепцией экономического рабства, которое в условиях романовской России называлось крепостным правом.

Классический крепостной крестьянин мало чем отличался от античного раба, хотя большая часть его повинностей носила экономический характер (трудовая повинность — барщина и денежный оброк), а своего господина-помещика он даже мог поменять во время ежегодного праздника Юрьева дня, хотя эта свобода смены хозяина и была отменена в 1680 году.

Нетрудно понять, что складывающаяся в современных США картина работы обычного рабочего или служащего мало чем отличается от положения крепостного крестьянина в феодальной России. Обычный американский рабочий не имеет права на оплачиваемый отпуск, работающему гражданину государство не предоставляет медицинской страховки, а работодатель рассматривает страховку как часть заработка рабочего и залог его лояльности, пытаясь всячески ее урезать.

Добавим, что в Штатах нет декретного отпуска по рождению ребенка, а пенсия по старости, в привычном для нас понимании, отсутствует и носит исключительно накопительный характер.

В таких условиях основой для любых социальных выплат в пользу рабочего или служащего в США является его собственный трудовой доход, который он сам откладывает и распределяет на будущие выплаты, возможные или неизбежные. И выходит, что средний класс «бьют со всех сторон», в то время как его единственной защитой является только уровень и регулярность его собственного трудового дохода. Потеря же источников трудовых заработков тут же означает практически мгновенное деклассирование и путь на самые нижние уровни социального дна.

Естественно, что в ситуации, когда доходы среднего класса в США стоят на месте, эта борьба за место под солнцем начинает напоминать попытки потушить пожар в доме с помощью воды в решете: все трудовые доходы среднего класса просто «проливаются на пол» по дороге к настоящему пожару.

Стоит подчеркнуть: при всем бесправии американского рабочего класса именно налоги физических лиц составляют сегодня порядка 83% бюджета этой «сверхдержавы». Корпорации, через которые самые богатые 5% американских граждан в основном и легализуют свои доходы, выплачивают лишь 17% от общих поступлений в бюджет.

Несмотря на то, что федеральный подоходный налог, установленный налоговым кодексом США, прогрессивен, в реальности выплаты налогов богатыми и сверхбогатыми людьми проводятся отнюдь не по заявленным ставкам. По закону первые 9075 долларов США годового дохода не облагаются федеральным подоходным налогом (18.150 долларов США для супружеских пар), а дальнейшие налоговые ставки варьируются от 10% до 39,6% (на доходы выше 406.000 долларов). Однако на деле разнообразные вычеты и льготы, вычисляемые из облагаемого налогом дохода, вроде ипотечных процентов, налогов на недвижимость, расходов на образование и проч., значительно уменьшают налоговое бремя для большинства представителей прослойки сверхбогатых 5%. И особенно — для домовладельцев со значительным ипотечным долгом или владельцев доходного бизнеса.

Иначе говоря, по факту в США наблюдается парадоксальная ситуация: те, у кого меньше прав, платят больше всего налогов. По сути дела, все американское государство основывается на труде абсолютно бесправных трудящихся, которые лишены даже элементарной экономической свободы.

«Сперва добейся!»

Что самое печальное, изменить ситуацию собственного закрепощения граждане США просто не в силах. Демократия, которой так гордится каждый американец, в случае с обычным представителем рабочего класса попросту не работает.

Вот простой расклад. В Сенате и Палате представителей Конгресса США заседают 535 избранных депутатов и сенаторов. Они представляют интересы различных корпораций, богатых семей, политических партий и фракций, целых отраслевых объединений — но никто из них не является представителем интересов простых американских рабочих. Только перед выборами кандидаты кричат о том, как заботятся о нуждах работяг, чтобы получить их голоса. При этом весь лоббизм, вся законодательная деятельность сенаторов и конгрессменов только поддерживают существующую практику постепенного закабаления трудящихся.

Картину завершает настоящая «вишенка на торте»: сегодняшний новый крепостной в США не имеет даже внятного языка и идеологии для выражения своих жизненных интересов. Тотальная пропаганда в американских СМИ и насаждаемое с раннего детства государством, школой и ручными общественными организациями «религиозная» убежденность в том, что Америка — самое свободное и справедливое общество на планете, изменяет сознание всех и каждого. После такой обработки вопиющая ситуация тотального бесправия трудового класса воспринимается лишь как «существующий порядок вещей», который уже никак не может быть изменен.

Единственным «легитимным» путем что-то изменить здесь является собственный «подвиг», когда американец, словно какой-нибудь голливудский герой или суперспортсмен, вырывается из своего окружения под лозунгом «Сперва добейся!» и «Сделай себя сам!», чтобы переселиться в «мир богатых и успешных». При это его старый мир, разумеется, никуда не девается.

Однако, как видится, никакого будущего у такого насаждаемого сверху «нового крепостного права» нет: предлагаемый для него мир так и останется адом для 95% населяющих его людей — и устойчивым такое общество не может быть просто по определению.