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США превратились в страну современного крепостного права

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США превратились в страну современного крепостного права

Представление о Соединенных Штатах как о «стране свободных людей», которое всячески пытается поддерживать американская пропаганда внутри своей страны и в мире, давно не соответствует действительности.

На самом деле в Америке на протяжении последнего полувека происходит постепенное размытие того самого среднего класса, который всегда считался основой ее стабильности и процветания. Общество «равных прав и возможностей», о котором столько раз говорили отцы-основатели Соединенных Штатов и которое было парадной картинкой «образца 1950 года», в современной Америке превратилось в свою полную противоположность. 

Сегодня богатство и власть в США концентрируются в руках предельно узкой социальной прослойки, в то время как большая часть граждан лишена не просто «социальных лифтов», но и «социальных лестниц», по которым они своим трудом и усилиями могли бы вскарабкаться выше их текущего положения.

Фактически речь идет о «новом крепостном праве» или «новом рабстве» в Америке, которое облечено в формы легальной рыночной эксплуатации и действующего общественного договора. Любые же попытки изменить такое положение дел считаются бунтом против основ «страны свободы» и наказываются предельно жестко и открыто.

США превратились в страну современного крепостного права

Кривая «слона с хоботом» 

Наиболее полно изменение ситуации в США описывает так называемая «кривая слона с хоботом» (англ. elephant curve). Формально она называется еще «Глобальный рост доходов» — но это отнюдь не про рост в нашем обычном понимании, и на этой кривой нет шкалы времени. 

Она показывает другое: как изменились доходы той или иной группы населения относительно ее же доходов в прошлом — и по сравнению с другими имущественными группами. Условно говоря: стали ли богатые жить богаче относительно бедных — или все случилось с точностью до наоборот.

Справа на этой кривой — самые богатые люди Соединенных Штатов, глобальные и национальные элиты, 5% самых обеспеченных людей планеты. Они уселись на поднятый кончик «слоновьего хобота» и свесили с него ножки. Так вот, их доходы выросли на 60% по сравнению с их же состоянием всего 30 лет тому назад.

На «спине» и возле «ушей» слона расположились другие жители Америки. По уровню своих доходов они вдвое-втрое беднее классического среднего класса — это «новые бедные», в число которых входят мигранты первого поколения, чернокожие жители США и представители относительно бедной части белого американского населения. Для них последние 30 лет тоже стали временем относительного изменения их социального положения — пусть это и вылилось лишь в то, что они получили условно-бесплатную медицинскую страховку во времена Барака Обамы, небольшой относительный рост зарплат во время экономического бума при Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем и немного рабочих мест при последней «индустриализации Америки», начатой Дональдом Трампом.

США превратились в страну современного крепостного права

Эта группа очень неоднородна: если на «спине» и возле «ушей» слона все-таки произошел относительный рост, то к опущенному «хвосту» ситуация только ухудшилась. Те жители США, у которых было меньше 5% максимальных доходов 30 лет тому назад, так и остались бедными, записав строгий «ноль» роста в свой актив. «Социализация» США, за которую так ругали Обаму, закончилась для них практически ничем — они так и остались бедными и лишенными каких-либо перспектив в жизни.

Но вот что интересно: чуть выше, в районе бывшего «среднего класса» такие перспективы тоже исчезли! Наиболее пострадавшими в росте благосостояния оказались как раз те, чьи доходы составляют 60—90% от доходов верхних 5% элиты США. Эти «достаточно богатые, но и не роскошно живущие» граждане и есть классический средний класс Америки. И как оказалось, за последние 30 лет доходы этой основополагающей категории граждан не просто не выросли — если рассматривать их в связке с постоянно идущей инфляцией и ростом цен, то можно заключить, что они даже уменьшились!

Классический средний класс развитых стран, те самые «трудолюбивые американцы» с картинок 1950 годов, по сути дела, ничего не выиграли в росте своего благосостояния — а фактически оплатили из своего кармана все социальные расходы государства по более бедным слоям населения и, что гораздо более важно, сверхдоходы 5% самых богатых людей в США.

Пока американские издания политкорректно говорят о «сжатии» среднего класса. Но будущее рисует гораздо более апокалиптическую картину: при сохранении текущих тенденций американское общество уже скоро вполне может превратиться в воплощение антиутопий классического киберпанка. Где всегда есть малочисленный сверхбогатый класс, социальные низы, которые влачат жалкое существование на подачки государства или корпораций, и — основная масса фактически бесправного населения. Последняя не имеет никаких прав и выполняет единственное предназначение — работать с самого раннего возраста и до самой смерти, получая взамен лишь чуть больший объем материальных благ, нежели сидящие на пособии социальные низы.

США превратились в страну современного крепостного права

Крепостное право по-американски

Положение такого обедневшего среднего класса в мире ближайшего будущего достаточно полно описывается концепцией экономического рабства, которое в условиях романовской России называлось крепостным правом.

Классический крепостной крестьянин мало чем отличался от античного раба, хотя большая часть его повинностей носила экономический характер (трудовая повинность — барщина и денежный оброк), а своего господина-помещика он даже мог поменять во время ежегодного праздника Юрьева дня, хотя эта свобода смены хозяина и была отменена в 1680 году.

Нетрудно понять, что складывающаяся в современных США картина работы обычного рабочего или служащего мало чем отличается от положения крепостного крестьянина в феодальной России. Обычный американский рабочий не имеет права на оплачиваемый отпуск, работающему гражданину государство не предоставляет медицинской страховки, а работодатель рассматривает страховку как часть заработка рабочего и залог его лояльности, пытаясь всячески ее урезать. 

Добавим, что в Штатах нет декретного отпуска по рождению ребенка, а пенсия по старости, в привычном для нас понимании, отсутствует и носит исключительно накопительный характер.

В таких условиях основой для любых социальных выплат в пользу рабочего или служащего в США является его собственный трудовой доход, который он сам откладывает и распределяет на будущие выплаты, возможные или неизбежные. И выходит, что средний класс «бьют со всех сторон», в то время как его единственной защитой является только уровень и регулярность его собственного трудового дохода. Потеря же источников трудовых заработков тут же означает практически мгновенное деклассирование и путь на самые нижние уровни социального дна.

США превратились в страну современного крепостного права

Естественно, что в ситуации, когда доходы среднего класса в США стоят на месте, эта борьба за место под солнцем начинает напоминать попытки потушить пожар в доме с помощью воды в решете: все трудовые доходы среднего класса просто «проливаются на пол» по дороге к настоящему пожару.

Стоит подчеркнуть: при всем бесправии американского рабочего класса именно налоги физических лиц составляют сегодня порядка 83% бюджета этой «сверхдержавы». Корпорации, через которые самые богатые 5% американских граждан в основном и легализуют свои доходы, выплачивают лишь 17% от общих поступлений в бюджет. 

Несмотря на то, что федеральный подоходный налог, установленный налоговым кодексом США, прогрессивен, в реальности выплаты налогов богатыми и сверхбогатыми людьми проводятся отнюдь не по заявленным ставкам. По закону первые 9075 долларов США годового дохода не облагаются федеральным подоходным налогом (18.150 долларов США для супружеских пар), а дальнейшие налоговые ставки варьируются от 10% до 39,6% (на доходы выше 406.000 долларов). Однако на деле разнообразные вычеты и льготы, вычисляемые из облагаемого налогом дохода, вроде ипотечных процентов, налогов на недвижимость, расходов на образование и проч., значительно уменьшают налоговое бремя для большинства представителей прослойки сверхбогатых 5%. И особенно — для домовладельцев со значительным ипотечным долгом или владельцев доходного бизнеса.

Иначе говоря, по факту в США наблюдается парадоксальная ситуация: те, у кого меньше прав, платят больше всего налогов. По сути дела, все американское государство основывается на труде абсолютно бесправных трудящихся, которые лишены даже элементарной экономической свободы. 

США превратились в страну современного крепостного права

«Сперва добейся!»

Что самое печальное, изменить ситуацию собственного закрепощения граждане США просто не в силах. Демократия, которой так гордится каждый американец, в случае с обычным представителем рабочего класса попросту не работает

Вот простой расклад. В Сенате и Палате представителей Конгресса США заседают 535 избранных депутатов и сенаторов. Они представляют интересы различных корпораций, богатых семей, политических партий и фракций, целых отраслевых объединений — но никто из них не является представителем интересов простых американских рабочих. Только перед выборами кандидаты кричат о том, как заботятся о нуждах работяг, чтобы получить их голоса. При этом весь лоббизм, вся законодательная деятельность сенаторов и конгрессменов только поддерживают существующую практику постепенного закабаления трудящихся. 

Картину завершает настоящая «вишенка на торте»: сегодняшний новый крепостной в США не имеет даже внятного языка и идеологии для выражения своих жизненных интересов. Тотальная пропаганда в американских СМИ и насаждаемое с раннего детства государством, школой и ручными общественными организациями «религиозная» убежденность в том, что Америка — самое свободное и справедливое общество на планете, изменяет сознание всех и каждого. После такой обработки вопиющая ситуация тотального бесправия трудового класса воспринимается лишь как «существующий порядок вещей», который уже никак не может быть изменен. 

Единственным «легитимным» путем что-то изменить здесь является собственный «подвиг», когда американец, словно какой-нибудь голливудский герой или суперспортсмен, вырывается из своего окружения под лозунгом «Сперва добейся!» и «Сделай себя сам!», чтобы переселиться в «мир богатых и успешных». При это его старый мир, разумеется, никуда не девается.

Однако, как видится, никакого будущего у такого насаждаемого сверху «нового крепостного права» нет: предлагаемый для него мир так и останется адом для 95% населяющих его людей — и устойчивым такое общество не может быть просто по определению.

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