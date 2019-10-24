В случае победы Гитлера его союзники-финны могли отправиться в свои же концлагеря

Концлагерями любили баловаться не только немецкие фашисты. Подобные слабости были в чести и у финнов, захвативших при поддержке Германии добрую половину Карелии и активно участвовавших в блокаде Ленинграда. Такие выводы можно сделать из впервые обнародованных ФСБ документов о финских «лагерях смерти», которые они в изобилии (всего 14 объектов) построили на территории Петрозаводска и его окрестностей.

Условия содержания были чудовищны и сравнимы с легендарными «Освенцимом» и «Дахау». Только если в немецких лагерях активно работали печи, финны предпочитали морить своих жертв искусственно созданным голодом. Единовременно на территории объектов могло содержаться 25 тысяч человек. Всего же за время войны через них прошло около 50 тысяч.

Исходя из рассекреченной информации, становится понятно, что при работе с заключенными активно использовалась «расовая теория» — так, стало известно, что в лагерях содержались только славянские национальности. С представителями же «близких» финно-угорских народов обращались намного лучше и в «лагеря смерти» не отправляли. О том, насколько сами финны соответствовали высоким стандартам Адольфа Гитлера, и было ли им уготовано светлое будущее в мире, где должна была доминировать арийская раса, Федеральное агентство новостей спросило у видного специалиста по истории Третьего Рейха, писателя и публициста Константина Залесского.

«Согласно расовой теории Гитлера — довольно сумбурной, надо сказать — угрофинны и венгры стояли на более высокой ступени цивилизационного развития, нежели славяне. Однако к германской семье народов они не причислялись, и положение их в общем «рейтинге» было невысоко. В политических целях их, конечно же, объявили братским народом, однако на самом деле германское руководство никогда их таковыми не считало – в отличии от тех же норвежцев, датчан и шведов», — рассказал ФАН историк.

По его мнению, в дальней перспективе Финляндию и населявшие ее коренные народы не ожидало ничего хорошего. В лучшем случае это была бы так называемая «германизация» — насильственное распространение немецкого языка и населения на негерманские народы. Родной язык и культура должны были быть объявлены вне закона, а коренное население — людьми второго сорта.

Тем не менее, финны, проявив недюжинную политическую близорукость, активно воевали на стороне нацистов и даже переняли повадки «старших товарищей», обустраивая свои собственные «хранилища» для военнопленных и интернированных лиц, в которые впоследствии легко могли попасть и сами.

«Условия содержания в любых лагерях того времени были довольно жестокими, и финские не стали исключением, — заметил специалист по Третьему Рейху. — К тому же Финляндия крайне негативно относилась к Советскому Союзу после военной кампании 1939-1940 годов, получившей название «Зимняя война», и проявляла жестокость по отношению к нашим военнопленным».

Согласно воспоминаниям людей, чудом выживших в финских «лагерях смерти», такого понятия, как «медицинская помощь», там для них не существовало. Раны заключенных загнивали, и те умирали от сепсисов. Кормили мукой — дневной нормой считалась одна столовая ложка на человека — и голодных заставляли работать на лесоповале до полного истощения организма. Работы велись даже в лютый холод без предоставления спецодежды, из-за чего люди массово умирали от обморожений. Имеются свидетельства, что некоторые охранники-финны славились пристрастием к педофилии и насиловали умирающих детей.