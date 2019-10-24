Россия готова поддерживать контакты со всеми общественно-политическими силами Ливии

Сочи, 24 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейджем. Об этом сообщили в МИД РФ.

Богданов и аль-Хувейдж обсудили текущую военно-политическую и гуманитарную обстановку в Ливии. Российская сторона заявила о готовности и в дальнейшем поддерживать контакты со всеми общественно-политическими и региональными силами страны для обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии, а также формирования государственных институтов.

В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

Напомним, саммит Россия — Африка стартовал в Сочи в среду, 23 октября. Он продлится два дня. Параллельно с ним проходит большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки. Федеральное агентство новостей (ФАН) подготовило инфографику к первому саммиту Россия — Африка.

Накануне аль-Хувейдж, выступая на саммите в Сочи, заявил о готовности ВП Ливии сформировать правительство народного единства и провести в стране свободные выборы. Он напомнил, что временное правительство Ливии включает в себя 90 ливийских территорий, на которых на данный момент работают школы, университеты и больницы.

По словам аль-Хувейджа, другая территория Ливии, в том числе и Триполи, захвачены так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Представитель временного правительства отметил, что столица страны превратилась в большую тюрьму, где содержатся ливийцы.