Курды-террористы отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции

Дамаск, 24 октября. Курды-террористы из отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) отошли на 32 километра от границы Сирии и Турции в соответствии с положениями сочинского меморандума. Эту информацию подтвердил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

«Мы вышли с территорий от района Тель-Абъяда до Рас-аль-Айна», — заявил Бали в комментарии РИА Новости.

Отход курдских формирований связан с проведением операции Турции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Анкара вела военные действия в САР с 9 октября. Как заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. Речь идет в том числе об освобождении приграничных территорий от «Демократических сил Сирии» (SDF), которых Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

По итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоялись 22 октября в Сочи, был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно одному из пунктов подписанного в Сочи документа, Россия и Турция будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. При этом отвод радикалов и их техники должен быть осуществлен в течение 150 часов.

Во время боевых действий в Сирии курдские террористы захватили территории на восточном побережье Евфрата. При этом сообщалось, что члены SDF сотрудничали с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.