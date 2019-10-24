ФСБ рассекретила документы о финских концлагерях в Карелии

Москва, 24 октября. ФСБ России рассекретила документы, касающиеся шести финских концлагерей в Петрозаводске, которые функционировали в годы Великой Отечественной войны.

Самый первый из них был создан 24 октября 1941 года. В лагерях содержалось примерно 25 тыс. человек. При этом надзиратели мучили заключенных, моря их голодом и применяя насилие. Так, например, приводится случай, когда тюремный врач избил до потери сознания обратившегося за помощью заключенного, который работал на лесозаготовке. Через неделю узник скончался, сообщает РИА Новости.

В документах содержатся фамилии руководителей концлагерей, а также изменников. К числу последних относятся как уроженцы Финляндии, так и России, пишет газета «Известия».

Напомним, что Финляндия захватила восточную часть Карелии в ходе Советско-финской войны 1941-1944 годов. Однако после завершения войны 19 сентября 1944 года в силу вступило Московское перемирие, по которому оккупированные территории вновь вернулись в состав СССР.

11 октября 2019 года Минобороны РФ рассекретило документы о зверствах фашистов в концлагере под Ригой. В документе сообщается, что осенью 1941 года в 17 километрах от Риги в местечке Саласпилс нацистами был организован концентрационный лагерь для политических заключенных. Рижане называли это место «лагерем Смерти и ужаса».