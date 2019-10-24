Киев, 24 октября. Украина будет признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Такое решение приняло украинское правительство. Согласно документу, будут признаваться отдельные справки, выданные медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями в неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Речь идет о свидетельствах о смерти и рождении граждан. В правительстве подчеркнули, Украина начнет признавать справки о рождении и смерти, выданные в ДНР и ЛНР, признание отдельных документов республик Донбасса не означает признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера», названную по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ. — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.