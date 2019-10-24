Уровень доверия к Зеленскому продолжает снижаться на Украине

Киев, 24 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% граждан страны, что на 4% меньше, чем в августе. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным социологов, больше всего сегодня доверяют волонтерам — 69%, ветеранам так называемой АТО — 67%, главе Украины — 66%, Вооруженным силам Украины (ВСУ) — 65%. Также высокий уровень доверия имеет церковь — 56%, следует из результатов исследования.

Помимо этого, согласно информации специалистов, общественным организациям доверяют 48% опрешенных, руководителям небольших населенных пунктов — 47%, национальной гвардии — 46%. Кабинету министров доверяют 45% украинцев, Раде — 44%.

Другим институтам украинцы не доверяют. К примеру, работой полиции не довольны 49% граждан, пограничной службы — 41%, Государственного бюро расследований (ГБР) — 41%. Однако больше всего граждане страны не доверяют органам прокуратуры — 62%, судам — 66%.

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины. В опросе принимали участие 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщала «Газета.Ru», на Украине весной прошли президентские выборы, во время которых Зеленский получил поддержку более чем 70% украинцев. Прошедшим летом украинский Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива публиковал итоги опроса, согласно которым уровень доверия к Зеленскому был зафиксирован на отметке в 70%.