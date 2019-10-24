Греф напугал «кругами ада» желающих устроиться в Сбербанк

Москва, 24 октября. Глава Сбербанка Герман Греф напугал желающих устроиться в его компанию «кругами ада», которые придется пройти.

Куратор направления «Финансы и технологии» на конкурсе управленцев «Лидеры России» констатировал, что выживаемость любой компании зависит от мотивированных и толковых людей, которые в ней работают.

«Сегодня в современной экономике твоя конкурентноспособность — это конкурентноспособность тех людей, которые у тебя работают», — пояснил он.

Сбербанк ежегодно набирает 50 тысяч сотрудников, однако в команде организации остаются далеко не все.

«В частности, в нашей школе, инженерной, до конца следующего года должно учиться шесть тысяч человек, а выпуск годовой будет составлять две тысячи», — привел пример Греф.

Глава Сбербанка подтвердил, что отбор сотрудников довольно жесткий, передает «Царьград».

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро, — констатировал он. — Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада. Или достигай результата, или уходи — такое правило, которое действует во всех современных компаниях».

В эфире телеканала «Россия-1» Греф добавил, что на участие в конкурсе «Лидеры России» заявки подали порядка 2,5 тысячи сотрудников Сбербанка.

Ранее стало известно, что 15 тысяч заявок поступило от потенциальных кандидатов на участие в профильном направлении «Финансы и технологии» за первую неделю с начала приема заявок на конкурс «Лидеры России».

В начале недели сообщалось, что Сбербанк планирует установить сниженные ставки на новостройки для заемщиков.