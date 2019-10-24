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Сечин дал прогноз по мировому спросу на нефть

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Сечин дал прогноз по мировому спросу на нефть

Верона, 24 октября. «Роснефть» считает, что спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года и к этому времени увеличится не менее чем на 10%. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме.

Нефтяникам же до 2030 года предстоит увеличить добычу нефти в мире на 30 миллионов баррелей в сутки, чтобы покрывать растущий спрос, добавил Сечин.

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объемов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%»,  — цитирует слова главы «Роснефти» ТАСС.

Сечин также отметил, что, по его мнению, участники нефтяного рынка недооценивают нестабильность на международной арене. Глава «Роснефти» заявил, что в мире нарастает «торгово-тарифное и санкционное противостояние», а устоявшиеся связи разрушаются.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что встречи в формате Евразийского экономического форума позволяют обсуждать самые различные аспекты экономического сотрудничества на Евразийском пространстве. Международное мероприятие проходит в Вероне 24–25 октября.

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Источник: ТАСС
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