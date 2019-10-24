Курды-террористы спровоцировали бегство курдского населения из Сирии в Турцию

Москва, 24 октября. Политика США в Сирии, которая характеризовалась в том числе и поддержкой курдов-террористов, привела к оттоку курдского населения в Турцию. Соответствующее заявление сделал президент АНО «Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодежных Инициатив» Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что когда Соединенные Штаты пришли в Сирию, их главная цель заключалась в том, чтобы сместить режим президента республики Башара Асада. Кампания Вашингтона предусматривала сотрудничество с курдскими боевиками, которые захватили земли на восточном берегу Евфрата. Они пытались навязать в этом районе свои порядки, тем самым подвергая местное арабское население дискриминации. Об этом в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» сказал Юрий Самонкин.

«Первоначальная геополитика США в Сирии, в том числе всяческая поддержка и оказание помощи самим террористам и курдам, которые якобы имели статус умеренной оппозиции, привела к оттоку курдского населения на территорию Турции, национальная безопасность и сами интересы Турции на Ближнем Востоке были подорваны», — заявил он.

Эксперт обратил внимание на то, что на этом поприще возник конфликт между Турцией и курдами-террористами. В свою очередь, Россия сыграла одну из самых важных ролей в вопросе урегулирования в Сирии, что позволило переломить ситуацию в дипломатическом ключе.

«И сегодня Турция, как член НАТО и бывший союзник США, все дальше и дальше отдаляется от самих американцев, в сторону независимости внешней политики и уже не стесняясь обвиняет США в том, что президент Обама виновен в финансировании и военной поддержке курдского ополчения», — объяснил Самонкин.

По его словам, единство НАТО трещит по швам, а на примере Турции можно понять, что США несут глобальные потери в вопросах лидерства на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил 44-го президента США демократа Барака Обаму в поддержке курдских боевиков, из-за действий которых 350 тысяч жителей Кобани бежали в республику.

Напомним, 9 октября Турция объявила о проведении антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, в рамках которой Анкара боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками ИГИЛ1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. 22 октября в Сочи было принято соглашение, согласно которому курды-террористы должны будут отойти вглубь Сирии на 30 километров в течение 150 часов. Турция прекратила операцию на севере САР. Соответствующие договоренности были приняты в рамках встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

1 Организация запрещена на территории РФ.