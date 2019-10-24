Путин отметил важность сокращения военных расходов

Сочи, 24 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать обсуждение сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Об этом глава государства сообщил на саммите Россия – Африка в Сочи, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби.

Путин отметил, что Россия тратит на нужды министерства обороны менее 3% ВВП, при этом сохраняется тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов.

«Конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что расходы на военные нужды стран африканского континента в размере от 18% до 30% от бюджета являются «непосильной нагрузкой». Президент РФ призвал государства Африки сокращать военные расходы в будущем.

Президент Чада в ходе выступления на саммите в четверг отметил, что Россия является главным партнером Чада в борьбе с терроризмом и укреплении мира в регионе. Глава Чада напомнил, что в течение 10 лет в регионе Сахеля наблюдается серьезный террористический кризис в Ливии.

В четверг в Сочи проходит второй день саммита Россия — Африка. Параллельно с саммитом проводится большой экономический форум с участием глав африканских государств, представителей российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, участников интеграционных объединений Африки.