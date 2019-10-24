Курды-радикалы хотят натравить США на Турцию в Сирии с помощью фейка о белом фосфоре

Ильхам Ахмед, одна из лидеров политического крыла курских боевиков – «Демократического совета Сирии», заявила во время своей речи в американском Конгрессе, якобы турецкая армия использовала химоружие в ходе своей антитеррористической операции на севере Сирии «Источник мира». Похоже, Запад и его подчиненные нашли новый объект для осуществления очередных химических провокаций. Подробнее об этом – в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Как уверяет Ахмед, Анкара будто бы применила белый фосфор, запрещенный несколькими международными конвенциями, передает курдское агентство Rudaw. В подтверждение своих слов она предъявила фото, на которых изображены дети с химическими ожогами. Подлинность снимков, впрочем, подтверждена не была.

Между тем других доказательств, как призналась представительница так называемого «Демократического совета», курдские радикалы представить не могут, так как они не в состоянии провести тщательную экспертную проверку.

«Власти Турции совершали преступления против человечности. Ими применялся фосфор. Мы до сих пор не можем провести расследование, поскольку у нас нет возможностей для этого», – поделилась Ильхам Ахмед.

Данные обвинения очень напоминают истерию западных СМИ прошлой весной, когда Сирийская арабская армия (САА), прикрываемая авиацией ВКС РФ, завершала освобождение Восточной Гуты от «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России) и других радикальных исламистских группировок.

Отчаянно рассчитывая остановить войска САР от зачистки очередного террористического анклава, США и их союзники пытались контратаковать фейками о якобы использовании хлора, зарина и других отравляющих веществ. Целью наиболее крупной провокации тогда стал город Дума. В инсценировке традиционно участвовали «Белые каски», герои роликов которых потом признавались, что видео были полностью сфабрикованы.

Примечателен также сам факт того, что курдские оккупационные власти жалуются американцам прямо в Конгрессе на турок, будто использующих белый фосфор в Сирии, при том что сами Соединенные Штаты как раз неоднократно применяли данный вид химического оружия в арабской республике, и эти случаи как раз подтверждены. Это происходило, например, в поселке Багуз в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего тогда погибли местные жители.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что данное выступление Ахмед действительно, скорее всего, является частью информационной атаки той части политического истеблишмента США, которая категорически против ухода или даже сокращения американского контингента в САР. Свое мнение эксперт высказал в комментарии для ФАН.

«Курдские формирования пытаются разыграть ту же схему, что и, например, боевики из Идлиба, которые с помощью своих провокаций в Хан-Шейхуне и других городах пытались развернуть силы западной коалиции на правительственные войска, представители же так называемой Рожавы хотят повернуть их против турок. Однако последствия в результате этого выступления для Анкары уже вряд ли настанут, поскольку Вашингтон ранее уже объявил, что снимает санкции и что не пойдет на противостояние с Турцией из-за курдов. Эта делегация из самопровозглашенного Курдистана, скорее, подыгрывает тем политическим силам в Штатах, которые выступают против вывода войск из САР и за усиления давления на турок», – предположил наш собеседник.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно обещал свернуть кампанию в Сирии, однако после первых решительных шагов в этом направлении в игру обычно вступают его внутренние оппоненты и пытаются откатить данный прогресс назад. Судя по всему, именно по этому сценарию все разворачивается и в этот раз.

«Те как бы свидетельства, которые были показаны членам Конгресса, и то могут претендовать лишь на косвенные улики, фактически они не о чем не говорят. Но, возможно, этот выступление Ахмед все-таки часть внутриамериканской политической войны, в которой курды используются как способ ударить по Трампу: эти выдуманные обвинения звучат в том контексте, что, мол, глава Белого дома перешел к сотрудничеству с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который тем временем применяет запрещенный белый фосфор. Но вряд ли это уже как-то серьезное повлияет на отношения между США и Турцией», – закончил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.