В МИД РФ подтвердили выполнение меморандума по отводу курдов-террористов в Сирии

Москва, 24 октября. Российско-турецкие соглашения по отводу курдов-террористов из зоны безопасности на границе Турции и Сирии уже выполняются. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договоренностей и меморандума выполняется», — сказал он.

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намеревалась обезопасить турецко-сирийскую границу от курдов-террористов и сотрудничающих с ними боевиков из экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отметим, что курдские вооруженные формирования захватили восточный берег Евфрата и притесняли местное население — арабов-суннитов.

17 октября Турция приостановила операцию и дала курдам-террористам 120 часов на отвод вооруженных формирований из планируемой зоны безопасности, пишет «Ридус». А 22 октября состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам переговоров, которые длились шесть часов, было принято несколько ключевых решений, касающихся урегулирования ситуации в Сирии, сообщает «Царьград».

Кроме того, после встречи лидеров двух стран был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика России и Турции в Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР будут контролировать вывод формирований курдов-террористов и начнут совместное патрулирование территории, прилегающей к зоне операции Анкары. Как сообщает Пятый канал, российская военная полиция приступила к патрулированию 23 октября.

Отметим, что после встречи президентов России и Турции глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об окончании операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.