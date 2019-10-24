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Обнаруженные в Британии мертвые мигранты оказались гражданами Китая

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Обнаруженные в Британии мертвые мигранты оказались гражданами Китая

Лондон, 24 октября. Стало известно гражданство 39 человек, тела которых были найдены в рефрижераторном трейлере в Британии.

По данным BBC News, все погибшие — граждане Китая. По предварительным данным, они замерзли до смерти. Исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков Ричард Бернетт сообщил журналистам, что температура в прицепе, где ехали китайцы, могла быть ниже минус 25 градусов. Сейчас полиция графства Эссекс, где обнаружили фуру, продолжает допрашивать 25-летнего жителя Северной Ирландии, который управлял грузовиком, сообщает «Ридус». Накануне мужчина был взят под стражу по подозрению в убийстве.

Отмечается, что версия о том, что трейлер прибыл в Соединенное Королевство из Болгарии, не подтвердилась. По данным правоохранителей, грузовик въехал из Бельгии.

Напомним, похожий страшный случай произошел в 2015 году в Австрии. Там обнаружили грузовик с около 50 телами мигрантов. По предварительным данным, все они задохнулись. По данному факту были задержаны три незаконных перевозчика мигрантов.

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Источник: BBC News
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