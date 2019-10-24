Россия может открыть в Африке центры по ремонту своего вооружения

Сочи, 24 октября. Российские власти ведут переговоры о размещении в африканских странах центров по ремонту оружия и военной техники отечественного производства. Об этом в четверг заявил официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, выступая на форуме «Россия — Африка».

В первую очередь речь идет о вертолетах и бронетанковой технике. Подобные центры могут появиться в Эфиопии, Нигерии, Анголе, Уганде и ЮАР.

«Акцент в развитии военно-технического сотрудничества с государствами региона сделан на оказании им содействия в создании центров технического обслуживания и ремонта ранее поставленной техники», — отметили в ФСВТС.

Напомним, что в Сочи в эти минуты проходит форум «Россия — Африка», на который приехали лидеры более 40 африканских государств, а также руководители крупнейших региональных объединений и организаций. По итогам мероприятия планируется подписание ряда договоренностей в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В общей сложности на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва на форуме будет отстаивать идею решения политических противоречий без вмешательства со стороны. Лавров подчеркнул, что РФ никогда не будет следовать печальным урокам прошлого, когда африканским странам решения пытались навязывать извне.