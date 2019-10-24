Будущее России — за молодежью. Канделаки напоминает, как связаны образование и патриотизм

Тина Канделаки — одна из самых успешных бизнесвумен в России. На страницах Forbes ее имя встречается гораздо чаще, чем в светской хронике. Тине удается совмещать руководство телеканалом «Матч-ТВ», клиникой красоты и рестораном.

Творческий путь Канделаки начался на канале СТС в далеком 2001 году в программе «Самый умный». Передача быстро стала популярной у телезрителей, а Тина Канделаки получила за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая детская телепередача». На достигнутом телеведущая не остановилась и продолжила работать с детьми и подростками. Развитию образования в России посвящена вся ее общественная деятельность.

В 2009 году Тину пригласили в Общественную палату. В ОП РФ она организовала серию круглых столов, посвященную проблемам развития российского образования в условиях демографической ямы. Идеи Канделаки оценили по достоинству в 2011 году: она вошла в совет по государственному образовательному стандарту при министерстве образования. Параллельно развивала собственный проект «Умная школа», который в итоге одержал победу в конкурсе «Премия Рунета» в 2011 году в категории «Наука и образование».

Патриотизм, уверена Тина, рождается именно в школе, на уроках истории. Однако для полноценного развития личности все предметы должны преподаваться качественно, на самом высоком уровне, добавляет она.

«Любовь к Родине, патриотизм — все это рождается на уроках истории. Без этого мы продолжим выводить деньги в офшоры и «валить из Рашки», — считает Канделаки.

Кстати, Канделаки верит, что наладить диалог между государствами, с которыми Россия сейчас находится не в лучших отношениях, поможет студенческий обмен. На фоне вновь разгоревшегося конфликта между Россией и Грузией Тина заявила, что образование поможет победить русофобию.

«Я всегда, когда попадаю в какие-то кабинеты, когда у меня есть возможность достучаться до начальников и быть услышанной, а это бывает нечасто, прошу их просто дать возможность трем-пяти тысячам грузин получить образование в МГУ», — рассказала она.

Патриотическая миссия Канделаки очевидна: качественное воспитание и развитие молодежи, создание комфортной среды обучения и межкультурный обмен — залог сильной Родины. Остается только пожелать Тинатин Гивиевне успехов.