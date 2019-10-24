Рамок пребывания военных Турции в зоне операции против курдов-террористов в Сирии нет

Москва, 24 октября. Временных рамок нахождения турецких военнослужащих в зоне проведения военной операции «Источник мира» против курдов-террористов на территории Сирии нет. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает», — передает РИА Новости слова российского дипломата.

Напомним, в прошедший вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой антитеррористической операции подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Военные РФ и САР будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. Кроме того, с полудня 23 октября российские и сирийские военные приступили к патрулированию на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района турецкой операции.

После встречи лидеров двух стран глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании турецкой операции против курдских сил в Сирии.