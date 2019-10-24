Сирия, 24 октября. Террористы ИГ1 заявили о подрыве автомобиля союзников САА в Хомсе. Курдские боевики понесли потери в стычке с протурецкими силами в Алеппо. Конвой коалиции и SDF**** выдвинулся из района месторождения аль-Омар в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по военным объектам боевиков юго-западнее Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: опубликовала видеозапись тренировки своих боевиков в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке террористов ИГ в пустынном районе Хомса.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в стычке с протурецкими силами на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: вновь подозревается в авианалете на позиции союзников САА юго-восточнее Дейр-эз-Зора; совместно с курдскими боевиками выдвинулась из района месторождения аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо не прекращаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками исламистских бандформирований, сотрудничающих с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по огневым позициям радикалов в окрестностях населенного пункта Халса. Напомним, территория административного центра провинции была полностью зачищена от джихадистов вооруженной оппозиции еще в декабре 2016 года, однако боевики, в оккупации которых находятся пригородные районы на западе города, все еще представляют угрозу для безопасности сирийцев.

Между тем информационный портал Al Nour опубликовал данные о последствиях столкновений, развернувшихся на северо-востоке провинции между курдскими бандгруппами и протурецкими силами. Так, несколько курдских радикалов, в том числе женщина из Отрядов женской самообороны (YPJ), были убиты. Стычка произошла на окраинах района Кобани, в административный центр которого накануне вошли российские военные полицейские.

Провинция Хомс

Поступила информация о новой вылазке террористов «Исламского государства» в пустынном районе на востоке Хомса. Медиапортал Baladi-News со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 ресурсы заявил о том, что джихадисты группировки организовали подрыв автомобиля ополченцев-шиитов к западу от города эс-Сухне, в результате чего якобы был убит один из проправительственных бойцов. Тем не менее пока данная информация нуждается в проверке.

Напомним, военные эксперты уверены, что, несмотря на разгром ИГ в конце 2017-го, джихадистам до сих пор удается сохранять присутствие в стране в виде разрозненных отрядов благодаря близости оккупированной США территории на юге провинции. Этот район ввиду его изоляции может использоваться в качестве укрытия. Кроме того, здесь также базируются спонсируемые Вашингтоном исламисты вооруженной оппозиции, которые также оказывают поддержку ИГИЛ. Так, накануне в районе «ат-Танфа» был задержан один из членов группировки «Магавир ат-Таура», который занимался поставками контрабандного оружия террористам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) в очередной раз публикует сообщения о боевых вылетах ВВС международной коалиции над территориями, занимаемыми правительственными войсками и их союзниками. Утверждается, что под ударом оказались проиранские силы в районе города Хшам, расположенного юго-восточнее административного центре провинции на левом берегу Евфрата. Официальные СМИ пока не подтверждали данные сведения.

Тем временем новостной портал Al Nour сообщает о том, что военный конвой возглавляемого США западного альянса, сопровождаемый курдскими боевиками, выдвинулся из района нефтяного поля аль-Омар в неизвестном направлении. Напомним, эти исконно арабские земли находятся в оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF), которые занимаются эксплуатацией природных ресурсов Сирийской Арабской Республики (САР), незаконно осуществляя вывоз нефтепродуктов за рубеж. Как отмечалось ранее, курдские террористы пользуются грубым способом добычи топлива, наследованным от ИГИЛ. Так, из-за отсутствия грамотных специалистов, низкого уровня технологической культуры выкачки и пренебрежения ремонтом оборудования, нефтяная отрасль в САР серьезно пострадала.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции возобновились боевые вылеты ВКС РФ. Согласно сведениям Twitter-канала (thiqanewsagency), под огнем российской авиации оказались опорные пункты боевиков альянса «Тахрир Аш-Шам» и связанных с ним формирований в районе населенных пунктов Трамла и ар-Ракая. Напомним, днем раннее базирующиеся здесь джихадисты обстреливали город Хан-Шейхун.

Между тем военный источник в сети Twitter (NurmurodH) опубликовал видео, на котором, как отмечается, запечатлена подготовка боевиков «Джебхат Ан-Нусры»***. На записи можно заметить двух радикалов, ведущих огонь по мишеням.

1 Организация запрещена на территории РФ.