В Госдуме объяснили причины конкуренции мировых держав из-за Африки

Сочи, 24 октября. Мировые державы конкурируют между собой за влияние на Африку, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Морозов подчеркнул, что Госдума, в частности комитет по международным делам, уделяет огромное внимание развитию отношений России с Африкой. Он напомнил о том, что уже был проведен большой межпарламентский форум, где отдельная часть была посвящена африканским странам.

Депутат указал на рост роли Африки в современном мире, а также назвал причины конкуренции мировых держав из-за этого континента.

«Почему сейчас такое внимание [к Африке]? Сейчас идет борьба мировых держав за свое влияние на Африку, — констатировал он. — Мы понимаем, что континент имеет огромные природные, человеческие ресурсы. Страны, которые будут иметь влияние на континент, будут определять мировую политику в дальнейшем».

Однако он подчеркнул, что Россия хочет сотрудничать со странами Африки на равноправных условиях.

«Африканцы — это государства, с которыми мы устанавливаем доверительные отношения, — заметил Морозов. — Россия никогда не была метрополией. Мы никогда не навязывали свои взгляды. Мы всегда уважаем суверенитет партнеров».

Он отметил, что Россия готова помочь национальным компаниям строить бизнес в Африке.

«Сейчас правительство РФ прилагает огромные усилия, чтобы мотивировать компании участвовать в [экономике] Африки. На уровне законодательства нужно прописать определенные механизмы, создать преференции для российских компаний на африканском рынке. Мы готовы», — резюмировал парламентарий.

Ранее на саммите Россия — Африка международный правозащитник заявила, что проблема недостатка уважения к суверенитету африканских стран по-прежнему остается актуальной.